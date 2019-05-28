'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibarelerle ilgili Abdullah Şevki hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi ve "Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerikle mücadelemiz devam edecektir" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Şevki tarafından yazılan ve Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan 'Zümrüt Apartmanı' kitabında yer alan pedofili içeren satırlar bugün sosyal medyada infial yarattı. Birçok kişi, çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması gerektiğini savundu.

YAYINEVİ MÜDÜRÜ: SİZİN KARGA BEYNİNİZ KALDIRAMAZ

Bunun üzerine Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alaattin Topçu, "Kurgu Kültür Merkezi Yayınları" adlı Instagram hesabından, "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi Alaattin Topçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Topçu daha sonra paylaşımını sildi.

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