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'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı gözaltında

Kitabın yazarı Abdullah Şevki de dün gözaltına alınmıştı

'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı gözaltında

Kitabın yazarı Abdullah Şevki de dün gözaltına alınmıştı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:43
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan kitaptaki satırlar tepki çekmiş daha sonra Yazar Abdullah Şevki hakkında, “Zümrüt Apartmanı” adlı kitabında çocuğa yönelik cinsel istismarı anlatan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Kitabın yazarı Abdullah Şevkide dün gözaltına alınmıştı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.05.2019 14:09
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pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı gözaltında
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