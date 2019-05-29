'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yayıncısı gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.
Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan kitaptaki satırlar tepki çekmiş daha sonra Yazar Abdullah Şevki hakkında, “Zümrüt Apartmanı” adlı kitabında çocuğa yönelik cinsel istismarı anlatan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Kitabın yazarı Abdullah Şevkide dün gözaltına alınmıştı.
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