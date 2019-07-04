Pazartesi Sendromuna Son!

Aynı araştırmaya göre ise ‘Pazartesi Sendromuna’ en iyi gelen iki şeyin kahve ve müzik olduğu ortaya çıkarken yüzde 46 ile ilk sırayı kahve alırken yüzde 44 ile müzik ikinci sırada yer buldu.

Günümüzün yoğun iş yaşantısı ve uzun süren mesai saatleri, bireylerin yaşantısını doğrudan etkiliyor. Şirketler, çalışanlarının haftanın ilk günü motivasyonunu arttırmak için çeşitli organizasyonlara imza atıyor. Bu kapsamda Dünya’da benzeri olan bir örneği ülkemizde uygulayan 3 kadın girişimcinin kurduğu keman, cello ve saksafondan oluşan TriOnStage grubu, yaptığı performans ile kişilerin ilk çalışma gününe keyifli bir kahve molası ile başlatıyor.

Yapıtıkları görsel ve işitsel şov ile çalışanların yüzündeki değişimi gördüklerini ifade eden grubun cellisti Nihan Demirkapı, “Pazartesi sendromu çalışanların kabusu. Sabahları çalışanları müzik ve dansın birleşimi ile ortaya çıkan şov ile karşılıyoruz. Onlar içinde hafta sonundan hafta içine bir uyum gibi oluyor. Gelen tepkilerden çok memnunuz. Çalışanların motivasyonu yüzde 50 artıyor “dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA