Pazartesi Sendromuna İlaç Gibi Bir Haber!

Çok fazla çalışmak mı yoksa çalıştığını iyi göstermek mi? Hangisi daha fazla ise yarıyor? İşyerinizde hiç çalışmamasına rağmen çok çalışıyor imajı yaratan birisi mi var? Hangi klişeleri yapıyor ve bunu sağlıyor? Az çalışarak çok çalışıyor gibi yapmanın püf noktalarını sizler için derledik! İşte pazartesi sendromuna kısa bir ara! İş Yerinde Çalışıyor Gibi Görünmenin Püf Noktaları!