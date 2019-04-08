Pazartesi Sendromuna İlaç Gibi Bir Haber!

Çok fazla çalışmak mı yoksa çalıştığını iyi göstermek mi? Hangisi daha fazla ise yarıyor? İşyerinizde hiç çalışmamasına rağmen çok çalışıyor imajı yaratan birisi mi var? Hangi klişeleri yapıyor ve bunu sağlıyor? Az çalışarak çok çalışıyor gibi yapmanın püf noktalarını sizler için derledik! İşte pazartesi sendromuna kısa bir ara!
- İşyerinde dolaşırken gerçekten bir iş yapıyor olmanıza rağmen müdürünüzle karşılaştığınızda ilk iş olarak ellerinize bakıyor. Çay, kahve var mı? Sigara mı var yoksa? Aslında aradığı şey bir evrak! Elinizde mutlaka evrak bulundurun. Nereye giderseniz gidin bir sümen bulunsun elinizde. İş yaptığınız imajı oluşacaktır. Aceleyle bir işi yetiştirmeniz gerekiyor algısını yaratın.
- Eve giderken mutlaka bazı işlere ait evrakları eve götürün. İşyerinde yetişmesi mümkün biliyoruz ama müdürünüz tam tersini düşünmeli. İşyerinde çalıştığınız yetmedi ancak evde biraz daha çalışarak bu işi yetiştirebiliyorum mesajını çok iyi verin. Evde kendinize ailenize zaman ayırmak yerine işyeriniz için gece gündüz demeden çalışıyorsunuz intibaı kalsın akıllarda.
- Bilgisayarda oyun mu oynuyorsunuz? Word’ün altında kağıt oyunu açık biliyoruz. Ya da şu anda bu yazıyı okumaya çalışıyorsunuz! Olsun! Bilgisayarınız hep açık olsun. Asla kapatmayın! Olabildiğince bilgisayardan bir şeyler yapıp işleri yetiştirme mücadelesi veriyor izlenimi yaratın. Müdürünüz geldiğinde bir an bile boş durmadığınızı düşünecek. Örneğin bir iş için bir dosya yaratın: “Geçtiğimiz yıla departmanınız tarafından yapılan eğitimlerden kaç kişi yararlandı?” bu dosya üzerinde çalışın. En sıkıştığınız anda hazır bir bilgi olarak yıl sonuna kadar uygun zamanı bekleyebilir.
- Masanız boş mu? İşte bu büyük bir hata. Masanız bazen savaş alanı gibi olmalı! Aradığınızı bulmakta bile zorlanmalısınız bazen. O kadar çok iş yükünüz var ki! İşin içinden çıkmak için çalışıp didiniyorsunuz ama müdürünüz size yetişmeyen başka bir iş için fırça atmaya geldiğinde bu manzarayı görüyor. Belki de fırça atmaktan vazgeçip size çok fazla iş verdiği için bunun olduğunu düşünebilir. Masanız boş olmasın!
- Sürekli gergin görünün. Belki çay molası vereceksiniz ancak bu önemli değil. Mutlaka gergin görünmelisiniz. Bir şeyleri yetiştirmek için çabaladığınız belli olmalı. Gergin tavırlarla hareket edin. İşyerinde bulunduğunuz süreler yetersiz sanki. Günler kısa. O kadar çok çalışıyorsunuz ki! Bu gerginlik bu şekilde dışa vuruyor!
- Müdürünüzden önce nereye gidiyorsunuz? Mümkün değil! Müdür çıkmadan işten erken çıkmak gibi bir şeyi unutun. Yılda 3 sefer bile yapsanız hatırlayacaktır. Müdürünüz gidene kadar bekleyin. O çıktıktan sonra bir yolunu bulup çıkabilirsiniz. Ondan önce asla!
- Rutinde bitirmeniz gereken işleri hafta sonu bitirmiş gibi göstermenin yolu nedir? Ya da gece saat 12’de bitirdiğinizi düşünseler bir mahsuru var mı? Bence yok! Zaten gündüz bitirdiğiniz dosyayı eve götürün. Son kontrollerini yapıp bütün bilgileri toparladığınız raporu gece 12’de müdürünüze mail atın. Ya da bir cumartesi akşamı. Evde bile çalışıyorsunuz! Sizden iyi personeli nerden bulacak?
- Kelime dağarcığınızı geliştirin. Çalıştığınız departmanın jargonuna sahip olmanın yanı sıra iletişimde olduğunuz diğer departmanların kelime ağırlığına da hakim olmak size artı puan getirir. Bilgisayarla ilgili daha aktif olduğunuz imajı için bilgisayar dergilerini karıştırın. İnternette bilgisayar üzerine gördüğünüz makalelere şöyle bir göz atın. Sizi bir adım öne çıkarır.
- İşyerinde sandalyenizin arkasında bir ceket bulundurmanız şart. Giydiğinizin haricinde bir tane de masanızda bulunsa fena mı? Bu hemen yakınlarda olduğunuz ve bir işi bitirip döneceğiniz imajını hep masanızda tutsun. Unutmayın yarattığınız imajla kıymet görüyorsunuz!