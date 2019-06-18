Pazar Günü Evlenmişti! Zerrin Özer Boşanıyor...

Ünlü sanatçı pazar günü evlendiği Murat Akıncı hakkında çıkan haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi.



İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan’ın açıklaması:

Değerli basın mensupları;

16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

SAYGILARIMLA:KEMAL ASLAN

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA