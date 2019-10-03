Pakistanlı dilenci 3 saatte 510 lira toplamış

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimler sırasında Fatih Caddesi'nin Çerkezköy karayolu üzerindeki trafik ışıklarında tekerlekli sandalyede vatandaşların hassasiyetlerini dini ve vicdani duygularını kullanarak dilenen Pakistan uyruklu M.S.G.'yi yakaladı.
Yapılan incelemede Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı.
Dilencinin, parayı yaklaşık 3 saat içinde topladığı tespit edildi.
Zabıta paraya el koyarken, M.S.G., sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA