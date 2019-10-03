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Pakistanlı dilenci 3 saatte 510 lira toplamış

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tekerlekli sandalye üzerinde dilenirken yakalanan Pakistan uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. M.S.G.'nin parayı 3 saatte topladığı belirlendi.

Pakistanlı dilenci 3 saatte 510 lira toplamış

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tekerlekli sandalye üzerinde dilenirken yakalanan Pakistan uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. M.S.G.'nin parayı 3 saatte topladığı belirlendi.

03 Ekim 2019 Perşembe 17:12
Pakistanlı dilenci 3 saatte 510 lira toplamış

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri  yaptıkları denetimler sırasında  Fatih Caddesi'nin Çerkezköy karayolu üzerindeki trafik ışıklarında tekerlekli sandalyede vatandaşların hassasiyetlerini dini ve vicdani duygularını kullanarak dilenen Pakistan uyruklu M.S.G.'yi yakaladı.

Yapılan incelemede Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı.

Dilencinin, parayı yaklaşık 3 saat içinde topladığı tespit edildi.

Zabıta paraya el koyarken, M.S.G., sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

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pakistanlı dilenci saatte lira toplamış
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