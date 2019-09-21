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PAEM POMEM 2500 PÖH ve Komiser Yardımcısı alımı başvuru ücreti ve şartları nedir? Boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi (PA) bünyesinde eğitime alınacak olan 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi için ön başvuru süreci başladı. KPSS'den geçerli puanı alan kişilerin katılım sağlayacağı POMEM ve PAEM polis alımı için başvurular her zaman olduğu gibi yine E-Devlet üzerinden yapılacak. Polis komiser yardımcısı alımı ne zaman? Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı adayı alımı gerçekleştirilecek. Alım ile ilgili detaylar ise komiser yardımcısı olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. POMEM-PAEM komiser yardımcısı polis alımı başvuru ücreti ve şartları nedir? Boy kilo endeksi hesaplama...

PAEM POMEM 2500 PÖH ve Komiser Yardımcısı alımı başvuru ücreti ve şartları nedir? Boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi (PA) bünyesinde eğitime alınacak olan 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi için ön başvuru süreci başladı. KPSS'den geçerli puanı alan kişilerin katılım sağlayacağı POMEM ve PAEM polis alımı için başvurular her zaman olduğu gibi yine E-Devlet üzerinden yapılacak. Polis komiser yardımcısı alımı ne zaman? Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı adayı alımı gerçekleştirilecek. Alım ile ilgili detaylar ise komiser yardımcısı olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. POMEM-PAEM komiser yardımcısı polis alımı başvuru ücreti ve şartları nedir? Boy kilo endeksi hesaplama...

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:36
PAEM POMEM 2500 PÖH ve Komiser Yardımcısı alımı başvuru ücreti ve şartları nedir? Boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır?

Polis olmayı bekleyen adaylara müjdeli haber geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacağı belirtildi. Adaylar başvurularını 17 Eylül ile 27 Eylül tarih aralığına 10 günlük süreçte tamamlayacak. Başvuru tamamıyla internet üzerinden E-Devlet şifresi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ödemeler yalnızca Halkbank ATM'leri ve şubelerinden yapılacaktır. Bu aşamada banka dekontu, başvuru esnasında teslim edileceği için büyük önem arz edecek, dolayısıyla adayların kaybetmemeleri gerekecektir.

BAŞVURULAR 17 EYLÜL-27 EYLÜL ARASINDA

Adaylar başvurularını 17 Eylül ile 27 Eylül tarih aralığına 10 günlük süreçte tamamlayacak. Başvuru tamamıyla internet üzerinden E-Devlet şifresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuru ekranındaki işlemlerin aktif olabilmesi için adayların, Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA hesabına "2019 YILI 5. DÖNEM PAEM LİSANS MEZUNU GİRİŞ SINAVI" adı altında 130 TL yatırması gerekmektedir.

Ödemeler yalnızca Halkbank ATM'leri ve şubelerinden yapılacaktır.

Bu aşamada banka dekontu, başvuru esnasında teslim edileceği için büyük önem arz edecek, dolayısıyla adayların kaybetmemeleri gerekecektir.

KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1990 ve sonrası doğanlar)

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

POMEM KADIN ÖZEL HAREKAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELERDİR?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2018 ya da 2019 KPSS'den ön lisans seviyesinde en az 65, lisans seviyesinde ise en az 60 puan almış olmanın ön koşul olacağı POMEM kadın özel harekat polisi alımında diğer şartlar ise şöyle olacak;

Lise, önlisans ya da lisans mezunu olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01 Ocak 1992 ile 17 Eylül 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak,

En az 162 cm boya sahip olmak,

Beden kitle endeksi 18 ile 27 arasında olmak,

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan koşulları karşılıyor olmak,

Adayın ve eşinin; bir yıl ve daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması,

Herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma içerisinde bulunmamak,

Adayın ve eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

genel olarak şartları oluşturmaktadır.

BOY KİLO ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Boy kilo endeksini hesaplama yöntemi için küçük bir matematiksel işlem yapmak yeterli olabilmektedir.

Boy kilo endeksi değerini bulmanız için kilonuzu, metre cinsinden boyunuzun karesine bölme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Örneğin 170 cm. boyunda olan ve 65 kg. olan bir kişinin vücut kütle endeksi şu biçimde hesaplanır:

65/ 1.70 x 1.70 = 22,49

Vücut Kütle Endeksinize Göre İdeal Kiloda Mısınız?

→ BMI değeriniz 18,5 değerinin altında yer alıyorsa olması gerekenden daha zayıfsınız demektir. Biraz daha kilo almanız gerekir.

→ BMI değeriniz 20-25 değerleri arasında yer alıyorsa ideal kilodasınız. Bu kilonuzu korumalısınız.

→ BMI değeriniz 25-30 değerleri arasında yer alıyorsa fazla kilonuz var. Biraz kilo vermeniz gerekir.

→ BMI değeriniz 30'un üzerinde ise şişmansınız demektir. İdeal kilonuza ulaşıncaya dek sağlığınız için kilo vermeniz gerekir.

→ BMI değeriniz 40 değerinin üzerinde ise obez kategorisine giriyorsunuz. Hızlı bir biçimde uzman hekimler ve diyetisyenler ile birlikte kilo vermeniz gerekir.

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