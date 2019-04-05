Özgüven eksikliğini nasıl yenerim? Sizler için derledik!

Hayır diyememek, sınır koyamamak, sosyal fobi ve aklımıza gelecek birçok belirti bizdeki özgüven eksikliğini ele veren kanıtlar. Sosyal ilişkilerimizde hep tamam diyen, kendi isteklerinden bihaber olan, isteklerimizi dile getirmekten çekinen, kimseye hayır diyemeyen kişiler olarak sürekli bekliyoruz. Lisede sevdiğimiz kıza açılamayıp, üniversitede hangi bölümü okumak istediğimize, evlendiğimizde evdeki halıların eflatun olmasını istemediğimizi söyleyemeyecek kadar güvensiz hissediyoruz. Peki nedir bu yaşadığımız? Bu tamamen kaybettiğimiz veya ruhumuzun derinliklerinde unuttuğumuz özgüvenimizdir. JimCarrey’nin unutulmaz komedi filmi “Ben, Kendim ve Sevgilim!” de(tavsiyedir izleyin) de yaşadığı iki farklı karakterin aynı bünyede yer alması kadar keskin olmasa da bedenimiz ‘yap’ derken ruhumuzun çelmeleriyle en çok istediğimiz şeylere bile ket vuruyoruz.

Nasıl kurtuluruz bu ağırlıktan?

Öncelikle neler hissettiğimize dayanarak özgüven eksikliğimizi keşfetmeye çalışalım.

Kendimizi değersiz ve önemsiz hissediyorsak,

Sürekli birileriyle mukayese ediyorsak,

Bir karar anında sürekli bir başkasının kararını gözlüyorsak,

Sürekli umutsuzsak,

Reddedilme korkusuna esir olduysak,

Risk alamıyorsak,

Eleştirilere karşı aşırı hassassak,

Topluluk önünde bulunmak ve konuşmaktan korkuyorsak,

Çevremiz tarafından kullanıldığımızı göre göre halen hayır diyemiyorsak,

Maalesef bu virüs tarafından vücudumuzun esir alındığını bilin.

Her insanın hayatında belki daha çok küçükken yaşadığı bir travma olabiliyor. Bazen küçük gibi görünen bir olay, iç dünyanızda sizin algılama biçiminizle büyük bir hal alıyor. Daha birinci sınıfta arkadaşlarınızın gözleri önünde öğretmeniniz tarafından küçük düşürülmeniz olabilir, misafirlikte ailenizin sizi utandıracak sözler söylemesi olabilir, sevgiliniz tarafından aldatılmak olabilir, ekonomik anlamda yaşadığınız ağır tecrübeler (iflas vb.) olabilir. Bu ve buna benzer durumlardan ötürü özgüven eksikliği çekiyor olabiliriz. Bu travmayı hatırlayın. Ve onu yenmek için ilk hedefinizi belirleyin. Bu travmanın bütün hayatınızı kontrol altında tutmasına izin vermeyin. O kötü anı sonsuza kadar bir daha dönmemek üzere toprağa gömmeye hazır mısınız?

Peki nasıl kurtulabiliriz?

Bizim sizlere sunacağımız çözüm önerilerimiz şöyle açıklayabiliriz: