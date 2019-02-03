Özgeçmiş (CV) Hazırlama Teknikleri! CV Nasıl Hazırlanır?

Özgeçmiş yaşayan bir dokümandır. Yaşayan dokümanlar, sürekli güncellenen ve üzerinde düzeltmeler yapılan belgelerdir. Özgeçmiş aday ile işe alması muhtemel işveren arasındaki ilk iletişim noktasıdır. Adayın özelliklerinin, becerilerinin, mesleki geçmişinin ve niteliklerinin özetini yapan ve işverenin posta kutusuna düşen kişisel bir broşürdür.

Tüm özgeçmişlerde bulunması gereken temel bilgiler olmakla birlikte bu bilgileri vermenin tek bir “doğru” yolu olduğunu söylemek yanlıştır. Bununla birlikte iyi bir özgeçmiş adayı en iyi şekilde yansıtmalıdır.

Özgeçmiş hazırlarken kendimize şu soruları sormalıyız:

Gözden geçirmek için 30 saniyem olsaydı bu özgeçmiş bende nasıl bir etki oluştururdu?

Özgeçmişi adil bir şekilde hazırlamış mıyım?

Bu özgeçmiş işverenin benimle görüşmesini sağlayacak mı?

Özgeçmiş hazırlanırken işverenlere çok sayıda özgeçmiş verildiğini ve işverenlerin bu özgeçmiş üzerinde harcayacak çok az zamanları olduğu akılda tutulmalıdır. Bazen haberlere de yansır: “XYZ kuruluşunda açılan bir pozisyona 10.000 kişi başvurdu.” 10.000 kişinin özgeçmişlerinin ön eleme aşamasını düşününüz. Her bir özgeçmiş için 30 saniye ayrılsa sadece ön eleme süreci yaklaşık 10 gün sürecektir.

İyi bir özgeçmiş aynı zamanda iş görüşmesi sırasında bir tartışma platformudur ve iş görüşmesinin hangi yörüngede gerçekleşeceğini belirler.

Bu nedenle hazırlanan özgeçmişler;

Gerçeği en iyi şekilde yansıtmalı;

Okunması kolay olmalı, saniyeler içerisinde okunabilmeli;

Teknik dil kullanımında kaçınılmalı ve basit bir dile yazılmalı;

Kariyer geçmişiyle ilgili önemli noktalar verilirken işle ilgili başarılar vurgulanmalıdır.

Özgeçmişler üçe ayrılır:

Kronolojik özgeçmiş: En yaygın özgeçmiş formatıdır. Kronolojik özgeçmiş, kişinin iş hayatındaki ilerlemesini ve deneyimlerini günümüzden geçmişe doğru listeleyerek tarihsel bir sıra içerisinde sunar. En iyi hatırlanan son iş deneyiminden başlanarak daha zor hatırlanan geçmiş deneyimlere doğru ilerlenir. İş hayatında farklı firmalarda çalışmış kişiler için uygundur. İş deneyimi olmayan kişiler, yeni mezunlar ve iş yaşamına uzun süre ara vermiş kişiler için uygun değildir.

Fonksiyonel özgeçmiş: İş tecrübesini başarılara ve yeteneklere göre kategorilere ayırarak düzenler. Ancak önceki iş yerlerinin adlarını ve çalışma tarihlerini içermez. Çoğu işveren işyeri ve çalışma süresi bilgileri talep ettiği için fonksiyonel özgeçmişler işverenler için çoğunlukla tatmin edici değildir. Sadece bir veya birkaç firmada çalışmış, iş tecrübesi çok az olan veya hiç olmayan adaylar, öğrenciler, iş yaşamına uzun süre ara vermiş kişiler ve kariyerini tamamen değiştirmek isteyen kişiler için uygundur.

Karma özgeçmiş: Yukarıdaki iki özgeçmişin birleştirilmiş halidir. Özgeçmişin başında adayın bilgi, beceri ve yetenekleri sıralanır. Daha sonra önem arz eden iş deneyimi bilgileri kronolojik bir sıra içerisinde günümüzden geçmişe doğru verilir. Karma özgeçmiş iş deneyimi az veya hiç olmayanlar için avantajlıdır. Bu özgeçmiş formatı kullanılarak hem beceriler ve yetenekler vurgulanır hem de sınırlı iş deneyimi özgeçmişe yansıtılabilir.

ÖZGEÇMİŞ (CV) ÖRNEĞİ

Özgeçmiş hazırlamak ciddi bir emek ve zaman işidir. Detaysız, özensiz hazırlanmış, kendini iyi ifade edemeyen, yazım ve ifade hataları ile dolu, eksik bilgilerin yer aldığı özgeçmişler baştan kaybeder. Günümüzde etkili hazırlanmış ve mesleki becerilerinizi ön plana çıkaran özgeçmiş, sizin bir adım daha öne geçmenizi sağlar. Özgeçmişinizi şirket ve istenilen iş pozisyonunun özelliklerini düşünerek hazırlayın. Farklı pozisyonlar için, farklı özgeçmişler yazın.

Eğitim Durumu: Eğitim süreci, kurslar gibi tarih içeren bölümler kronolojik olarak en güncel olandan geriye doğru yazılmalıdır.

İş Deneyimi: İş deneyiminiz varsa kronolojik olarak en güncel olandan geriye doğru yazılmalıdır. Bu bölüme stajlarınızı da yazabilirsiniz.

Sertifika ve Belgeler: Tamamladığınız kurs ve seminerlerden almış olduğunuz belgeleri (sertifika, katılım belgesi gibi) bu bölümde belirtiniz.

Kariyer Hedefi: Özgeçmişte bulunması zorunlu olmamakla beraber kariyer hedefi belirlemişseniz belirtebilirsiniz.

Başarılar: Kazandığınız bir burs, ödül, başarı ya da katıldığınız bir proje var ise başarınızı vurgulaması açısından önemli olup, bu bölümde yer verebilirsiniz.

Fotoğraf: İş başvurusu işlemleri için işletme tarafından özellikle belirtilmedikçe özgeçmişinizde fotoğraf bulunması gerekmemektedir. Fotoğraf istenmesi halinde ise son 6 ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafınızın hazırda bulundurulması uygun olur.

Kişisel Bilgiler: Özgeçmişin ilk kısmında kişisel bilgiler yer alır: Ad-soyad, adres, telefon ve e-posta bilgileri…

İlgi Alanları: İlgi alanları, özel bilgiler ve niteliklerde sizi diğerlerinden ayırt edici olan etkinlikleri yazın. İşe alınmanız için fark yaratacaksa doldurun.

Referanslar: Referansınıza özgeçmişinizden bir kopya vererek referanslarınızda ona yer verdiğiniz konusunda haberdar edin. Birinci derece yakınlarınızı referans olarak göstermeyin.

DİKKAT!!! İşverenler sizi ilk önce özgeçmişinizle değerlendireceğinden; özgeçmişiniz sizi en iyi şekilde anlatmalı ve işverene sağlayacağınız katkıları da kapsamalıdır. Başvuru yaptığınız işi desteklemeyecek detaylara özgeçmişinizde yer vermeyin. Sosyal ağlardaki profilleriniz en kritik konulardan biridir. Görüntü ve paylaşımlarınız mükemmel bir özgeçmişi gölgeleyebilir.

Kaynaklar; İŞKUR - EuroPass

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