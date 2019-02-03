Özel veya Kamu Mülakatta Dikkat Etmeniz Gerekenler?

Özel sektörden sonra devlet kurumlarında göreve başlayabilmek için mutlaka mülakat yapılmaktadır. Memurluk için yaapılan mülakatlar her ne kadar tartışma konusu olsa da hala memur alımlarında kullanılan bir sistemdir. Mülakat görüşmesine nasıl hazırlanmalı, mülakat görüşmesinde nasıl davranmalı, nasıl konuşmalı, nasıl giyinmeli gibi soruların cevaplarınız bu haberimizde bulabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Müge ERSOY KART ve Prof. Dr. Metin PİŞKİN mülakat görüşmeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundular.

Kendimizi bir adım öne taşıyalım…

Beden dilini etkili kullanan kişilerin daha olumlu değerlendirildiği bilinmektedir. Araştırmalar adayın iş deneyimine okul niteliklerinden fazla önem verildiğini göstermektedir. Adayın genel niteliğinin belirlemesinde ve seçim kararının verilmesinde şevk ve kendine güvenin anlamlı düzeyde etkisi vardır.

Duygusal zekanın 3 bileşeni olan empati, kendi duygu durumunu ayarlama ve kendini ifade etme özellikleri adayın iş görüşmesi performansını artırmaktadır.

İş görüşmesi veya mülakat, ihtiyaç duyulan işgücü ile ihtiyaç duyulan iş için bir araya gelen kişiler veya gruplar arasında geçen sözlü bilgi alışverişidir. Bu bilgi alışverişi genellikle planlı olarak yapılır. İki tarafın da konuşma ve dinlemesini içerir.

Karşılaşılabilecek sorular, geleneksel mülakat soruları, eğitim soruları, yeterlilik soruları, referansla ilgili sorular, davranış ve kişilik soruları olarak sınıflandırabilir.

Geleneksel sorular, kendinizi tanıtma, o firmayı neden istediğiniz, ücret beklentiniz, önceki iş tecrübeleriniz ve bundan 5 yıl sonra kendinizi gördüğünüz yer gibi klasik konulardan oluşur.

Eğitim soruları, eğitiminiz ile kariyer beklentiniz ilişkisi ve önceki işinizde öğrendiklerinizle ilgilidir.

Yeterlilik soruları, inisiyatif alabilme, yoğun iş temposuna dayanıklılık, başarı kriterleriniz ve stres altında karar alabilme becerilerinizi sorgulayacaktır.

Referansla ilgili sorular, iş ve yetkinlikleriniz hakkında bilgi alınabilecek kişiler ve eski işinizin size kattığı artı ve eksilerle ilgilidir.

Davranış ve kişilik soruları, güçlü ve zayıf yanlarınız, özellikleriniz ve niteliklerinizin işe uygunluğunu ölçmek için size yöneltilebilir.

Davranışsal Mülakat Teknikleri (STAR Metodu)

S- Situation (Durum- “Ne olmuştu?”)

T- Task/Technique (Görev- “Nasıl bir yol/yaklaşım izlemiştiniz?”)

A- Action (Eylem- “Ne yapmıştınız?”)

R- Result (Sonuç- “Eyleminizin sonucu ne olmuştu?”)

Görüşmemizin olumsuz geçmesine sebep olacak şeyler:

• İş görüşmesine geç kalınması

• Göz temasında bulunulmaması

• Kendisine çay ısmarlayan aday

• Argo kullanmak

• İlgisiz kalınması

• Asık surat

• Eski işvereni kötülemek

• Abartılı gülümseme

• Dizleri devamlı sallamak

• Özensiz, salaş kıyafetler

• Firma hakkında bilgi azlığı

• Çok sessiz konuşmak

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