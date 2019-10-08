Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki biriyle evlendi

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlenen çocuk rolünü oynayan Meltem Miraloğlu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.



KENDİSİNDEN 48 YAŞ BÜYÜK BİRİYLE EVLENDİ

Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük Patrickle ile gizlice evlendi. Kızlarının gizlice evlendiğini duyan ailenin ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor. Miraloğlu, yeni evliliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

"BİZİ SİLEMEYEN HERKES KARALAR"

Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımında duvara yazılı olan "Bizi silemeyen herkes karalar" yazısını paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımı evliliğinden sonra gelen tepkiler için paylaştığı tahmin ediliyor.

DİZİDE ÇOCUK GELİNİ OYNUYORDU

Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisinde 70 yaşındaki bir adamla evlendirilmesi için zorlanan 15 yaşındaki çocuğu oynuyordu.

EVLİLİĞİ BİR YIL SÜRMÜŞTÜ

Genç oyuncu Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

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