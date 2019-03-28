Oyna Kazan Gerçekten Para Veriyor Mu?

İnternette arkadaş arasında muhabbetler aracılığıyla çığ gibi büyüyen Oyna Kazan yarışması adeta her geçen gün çığ gibi büyüyor. Bu yılın başlarında piyasaya çıkan oyunla gerçek para kazanabiliyorsunuz. Online bilgi yarışması kıvamında geçen oyun sayesinde ciddi meblağlar kazanma şansınız da var.

Oyunu sizler için denedik. Play storelardan Oyna Kazan yazarak oyunu anında indirmeniz mümkün. Ardından belirlenen saatlerde oynanacak turnuvaları beklemelisiniz. Genellikle günde 2 yarışma oluyor ancak bu sayı bazen 1 bazen de 3 olarak değişebilir. Yarışma tamamen bilgiye dayalı bu nedenle içiniz ferah olsun. Biliyorsanız ilerlersiniz. Ama bazen öyle uç sorular soruyorlar ki yarışmanın sonunda 1 milyon TL alabilirsiniz hissiyatı doğmuyor değil.

Oyunda son kişi kalana dek soru soruyor sunucu. Denemelerimizde yaklaşık bir ay önce oyuna 70-80 bin yarışmacı katılıyordu şu anda sayı 300 bin civarına yaklaştı bile. Oyun her geçen gün ünlendikçe ve kazandırdıkça daha da fazla oyuncu kitlesine ulaşıyor.

Peki ne kadar kazanabiliyorsunuz?

Her turnuva değişik sayıda kişiye kazandırıyor. Kademe kademe her yukarı adımınızda ödülünüz katlanıyor. 5 TL ile kazanmaya başlayıp 20000 TL’ye kadar kazanma imkanınız var. Toplamda dağıttıkları ödüller hiç azımsanacak seviyede değil.

Peki nasıl döner bu çark?

Oyna kazan yarışmasını düzenleyenler de tabii ki bir hayır kurumu değil. Para kazanıp kazandıklarının bir kısmını kazandırıyorlar. Oyuna girenler parayla joker alabiliyor. Bu jokerlerin bedeli ödüyorsunuz ve yarışmadan elenme ya da yanlış cevap verme gibi riskleri azaltacak şekilde kullanıyorsunuz. Bu jokerler sayesinde ve muhtemelen sponsorlar sayesinde bu oyun ayakta kalıyor. Jokerler, bazı (spikerlerin değişiyle) ‘kasap sorular’dan sonra bir anda 30 bin kişi tarafından kullanılıyor. Varın kazançlarını siz hesaplayın. Bu nedenle görüşümüz odur ki kazananları mağdur etmeden paraları mutlaka ödüyorlardır. Biz hala kazanamadık ama belki siz kazanırsınız!