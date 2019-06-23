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Oy kullanmak için Samsun'dan İstanbul'a doğru yola çıkan 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Samsun'da İstanbul'daki seçimlere oy kullanmak için giden bir kişi, yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Oy kullanmak için Samsun'dan İstanbul'a doğru yola çıkan 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Samsun'da İstanbul'daki seçimlere oy kullanmak için giden bir kişi, yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

23 Haziran 2019 Pazar 10:29
Oy kullanmak için Samsun'dan İstanbul'a doğru yola çıkan 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden 68 yaşındaki Mehmet Karakoç gezmek için Samsun'un Bafra ilçesine geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri için oy kullanmak üzere İstanbul'a gitmek için yolcu otobüsüne binen Mehmet Karakoç, otobüsteki koltuğuna oturduktan bir süre sonra otobüs hareket ettiği sırada koltuktan düştü.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet Karakoç Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Karakoç'un hastaneye gelmeden öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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