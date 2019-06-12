ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden çıkarılır?

Üniversite sınavı olarak da adlandırılan YKS için heyecan dorukta. İyi bir üniversite için son çalışmalarını yapan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı beklemeye koyuldu. Adaylar, bir yandan da sınava yönelik bilgileri sorgulamayı ihmal etmiyor. Bu bağlamda, 2019 YKS sınav giriş belgesi ve yerleri büyük önem arz ediyor. Zira, binlerce öğrenci sınava gireceği yeri önceden kontrol ederek kesinleştirmek istiyor. Peki, ÖSYM ile 2019 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalarda YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş yerlerini hızlı bir şekilde sorgulayabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ HIZLI SORGULA

Bu yıl içerisinde 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgeleri yayında!

ÖSYM'den YKS giriş belgeleri için yapılan açıklama şu şekilde;

15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ÇIKARTILIR?

Adaylar yazıcıya bağlı bilgisayardan işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Aşağıdaki bağlantıdan YKS sınav giriş belgesi çıkarma işleminizi yapabilirsiniz. Sayfaya girdikten sonra Ctrl + P kısayol tuşları ile sayfayı yazdırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

ÖSYM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan "(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak 2019-AYT ve/veya 2019-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.

Halk arasında üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu yüz binlerce öğrencinin katılım ile gerçekleşecek. Oldukça stresli bir haftaya giren öğrenciler çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken, sınava yönelik bilgileri de öğrenmeye çalışıyor. Son denemelerini çözerek sınav hazırlıklarına nokta koyacak olan adaylar, 'TYT, AYT ve YDT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?' sorusu ile Google üzerinde sorgulamalarını gerçekleştiriyor.

2019 YKS KAPSAMINDA TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Haberimizin detaylarından Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) hakkında bilgilere ulaşabilir, merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

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