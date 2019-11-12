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ÖSYM tarafından KPSS, DGS, YKS - YDS, ÖABT, DHBT, ALES, TUS ve MSÜ Soruları Yayınlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2018 Yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, ALES/3, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) Sınavlarının Soruları Erişime Açıldı.

ÖSYM tarafından KPSS, DGS, YKS - YDS, ÖABT, DHBT, ALES, TUS ve MSÜ Soruları Yayınlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2018 Yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, ALES/3, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) Sınavlarının Soruları Erişime Açıldı.

12 Kasım 2019 Salı 10:54
ÖSYM tarafından KPSS, DGS, YKS - YDS, ÖABT, DHBT, ALES, TUS ve MSÜ Soruları Yayınlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2018 Yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, ALES/3, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) Sınavlarının Soruları Erişime Açıldı.

Yayınlanan duyuru şöyle;

2018 Yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, ALES/3, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) Sınavlarının Soruları Erişime Açıldı

2018 yılı (DGS, KPSS Lisans, ÖABT, DHBT, TUS 2. Dönem, DUS, ALES/2, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ALES/3, YDS Sonbahar Dönemi ve YDS/3) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr  adresinde yer alan ‘Geçmiş Yıllardaki Sorular’ sekmesinden erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir.  ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

YKSYükseköğretim Kurumları Sınavı Çıkmış Sorular

ÖSYSÖğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

KPSSKamu Personeli Seçme Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

ALESAkademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

YDSYabancı Dil Sınavlarında (YDS, KPDS, ÜDS) Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

DGSDikey Geçiş Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

TUSTıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

DUSDiş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

MSÜMilli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Çıkmış Sorular

2018 ALES SORULARI

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS SORULARI

2018 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS Ön Lisans Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Genel Kültür-Genel Yetenek) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Eğitim Bilimleri) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Kamu Yönetimi) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Uluslararası İlişkiler) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Hukuk) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (İktisat) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Maliye) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (İşletme) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (İstatistik) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Muhasebe) Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Biyoloji Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Coğrafya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fizik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Kimya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik (Lise) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Okul Öncesi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Rehber Öğretmen Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınıf Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Tarih Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türkçe Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS Lisans Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS Ön Lisans Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ve Cevap Anahtarı

2018 KPSS Ortaöğretim Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ve Cevap Anahtarı

2018 DGS SORULARI

2018 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Testleri ve Cevap Anahtarları

2018 MSÜ SORULARI

2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) Testi ve Cevap Anahtarı

Son Güncelleme: 12.11.2019 11:11
Anahtar Kelimeler:
ösym kpss dgs yks yds öabt dhbt ales tus msü soruları yayınlandı
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