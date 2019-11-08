ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? LGS, YKS, DGS, YDS, MSÜ, YÖKDİL, TUS ve KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Bilindiği üzere, Kaymakamlık, LGS, YKS, eKPSS, DHBT, DGS, ALES, TUS, MSÜ, TUS, YÖKDİL ve KPSS gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun olarak çalışma tempolarını ayarlıyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS, LGS ve KPSS olarak öne çıkıyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci üniversitelere yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım yapılıyor.

MEB VE ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, MEB ve ÖSYM sınav takvimi 2020 hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz tüm ayrıntıları bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, detaylar;

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından milyonlarca kişinin merakla beklediği 2020 sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalar içerisinde açıklanması öngörülüyor. Keza, MEB tarafından da önümüzdeki yıla ilişkin sınav takvimi duyurulmadı.

Bundan dolayı, 2020 yılı KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı da belli olmadı. Önümüzdeki yılın takvimi duyurulunca tam hâline haberimizden ulaşabilirsiniz.

2019 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2019 MEB SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS'nin 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

2020 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tıpkı KPSS de olduğu gibi, 2020 YKS başvuru tarihleri ile ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 15-16 Haziran 2019'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınmaya başlandı, sonuçlar ise 18 Temmuz 2019'da açıklanmıştı.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2020 başvuru tarihleri de ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav takviminin içerisinde yer alacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirildi. DGS sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanmıştı.

2020 YDS SINAV TARİHİ

2020 YDS tarihi henüz belli olmadı. 2019 yılı içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

2020 ALES TARİHİ

ÖSYM 2019 takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapıldı ve sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanmıştı.

22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.