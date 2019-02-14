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ÖSYM ile MEB Arasında Sınav İş Birliği!

Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında, okul yöneticileri sınavı için iş birliği protokolü yapıldı.

ÖSYM ile MEB Arasında Sınav İş Birliği!

Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında, okul yöneticileri sınavı için iş birliği protokolü yapıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 22:41
ÖSYM ile MEB Arasında Sınav İş Birliği!

Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS)" olarak belirlendi.

ÖSYM´de düzenlenen protokol törenine, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün katıldı. Protokole göre, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" olacak.

EKYS, nisan ve mayısta yapılacak. Sınava ilişkin usul ve esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak sınav kılavuzuyla duyurulacak.

Kaynaklar; MEB

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.02.2019 23:01
Anahtar Kelimeler:
ösym meb sınav birliği
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