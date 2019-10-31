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ÖSYM Duyurdu; Adalet bakanlığı sınav duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusunda 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvurularının başladığı belirtildi. İşte detaylar...

ÖSYM Duyurdu; Adalet bakanlığı sınav duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusunda 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvurularının başladığı belirtildi. İşte detaylar...

31 Ekim 2019 Perşembe 14:00
ÖSYM Duyurdu; Adalet bakanlığı sınav duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusunda 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvurularının başladığı belirtildi. İşte detaylar...

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

2019-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvurularının Alınması

2019 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı)29 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da iki oturumda uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 31 Ekim - 07 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14:00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2019-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) : Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Son Güncelleme: 31.10.2019 14:31
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