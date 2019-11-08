ÖSYM Duyurdu: 2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika duyurusunda 2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru şöyle;

23-31 Ekim 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Yerleştirme Sonuçları



Sayısal Bilgiler