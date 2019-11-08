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ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

ÖSYM Duyurdu: 2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika duyurusunda 2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

ÖSYM Duyurdu: 2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika duyurusunda 2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

08 Kasım 2019 Cuma 16:03
ÖSYM Duyurdu: 2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika duyurusunda 2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru şöyle;

23-31 Ekim 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) yerleştirme  işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Yerleştirme Sonuçları

Sayısal Bilgiler

Son Güncelleme: 08.11.2019 16:10
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ösym duyurdu 2019 tus dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
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