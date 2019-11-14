Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104940
ALTIN
271.731
DOLAR
5.7592
STERLIN
7.3998
EURO
6.3391
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!

ÖSYM'den Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavına katılacaklar için son dakika uyarısı! 2019 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman?

İcra müdürlüğü sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 7 Kasım'da başlayan başvurular bugün sona eriyor. Sınava katılacak adaylardan başvuru yapamayanların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, İcra müdürlüğü sınavı başvuru nasıl yapılır? 2019 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman?

ÖSYM'den Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavına katılacaklar için son dakika uyarısı! 2019 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman?

İcra müdürlüğü sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 7 Kasım'da başlayan başvurular bugün sona eriyor. Sınava katılacak adaylardan başvuru yapamayanların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, İcra müdürlüğü sınavı başvuru nasıl yapılır? 2019 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman?

14 Kasım 2019 Perşembe 09:42
ÖSYM'den Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavına katılacaklar için son dakika uyarısı! 2019 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman?

İcra müdürlüğü sınavı için hazırlıklar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, başvuru işlemleri bugün tamamlanıyor. 700 icra mdürü ve müdür yardımcısı alımı için gerçekleştirilecek sınavın detayları belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı başvuru şartları neler? İcra müdürlüğü sınavı başvuru nasıl yapılır? 2019 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

7 Kasım'da başlayan başvurular 14 Kasım 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapabilecek.

BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve daha sonra olanlar)
  • Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
  • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar söz konusu tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-işlemler bölümündeki ödemeler alanından, kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 216 TL sınav ücreti yatıracak.

Geç başvuru tarihi olarak belirlenen 27 Kasım'da başvuru yapacak adayların ise 324 TL ödemesi gerekecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasından gerçekleştirilebilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamayacak.

Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması, tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacak.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testi ile 35 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere bin 400 aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını
ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak. Sözlü sınav tarihi, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

Son Güncelleme: 14.11.2019 09:51
Anahtar Kelimeler:
ösym den adalet bakanlığı icra müdürlüğü sınavına katılacaklar son dakika uyarısı 2019 icra müdürlüğü sınavı zaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''I love you man'' diyen kişiye İngilizce yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''I love you man'' diyen kişiye İngilizce yanıt verdi
Her Satırı korkunç! Öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş
Her Satırı korkunç! Öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş
İçişleri Bakanlığı Birçok Şehre 4 BİN TL Maaşla Büro Memuru Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
İçişleri Bakanlığı Birçok Şehre 4 BİN TL Maaşla Büro Memuru Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim