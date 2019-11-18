ÖSYM Açıkladı! 2020 KPSS Başvuru ve Sınav Tarihleri Belli Oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 sınav takvimi yayınlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavların, başvuru tarihleri, geç başvuru tarihleri, sınav tarihleri açıklanırken en çok merak edilen KPSS başvuru ve sınav tarihleri de açıklandı. İşte 2020 KPSS sınav tarihi...

2020 KPSS ÖNLİSANS TARİHLERİ

2020-KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. 2020 KPSS Önlisans sınavına başvuracak adaylar için başvuru tarihi 12 Ağustos 2020 - 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için de 8 Eylül 2020 tarihinde 24 saat geç başvurular alınacak. 2020 KPSS Önlisans sınavının sonuçları da 12 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM TARİHLERİ

2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. 21 Ağustos 2020 tarihinde başlayan başvurular 7 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Başvuruları kaçıran adaylar 22 Eylül 2020 tarihinde 24 saat içinde geç başvuru yapabilecek. 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

2020 KPSS DHBT TARİHLERİ

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular ise 29 Eylül 2020 ile 7 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvuruları kaçıran adaylar için 20 Ekim 2020 tarihinde geç başvurular alınacak. 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

2020 KPSS EKPSS TARİHLERİ

020-EKPSS sınavı 26 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. EKPSS'ye Başvurular 24 Ocak 2020 ile 12 Şubat 2020 tarihinde alınacak . Kura başvuruları ise 28 Nisan 2020 ile 12 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için EKPSS geç başvuru tarihi 11 Mart 2020 olarak açıklanırken Kura Geç Başvuru tarihi de 3 Haziran 2020 olarak açıklandı. 2020 EKPSS sınav sonuç tarihi ise 27 Mayıs 2020 olarak belirtildi.

2020 KPSS LİSANS TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 17 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 25 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

Başvurular 5 Mayıs 2020 ve 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 9 Haziran 2020 tarihinde alınacak.

2020 KPSS Lisans sınav sonuçları ise 10 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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