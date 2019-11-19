ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ve ALES ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi 2020 yılında gerçekleştirilecek olan sınavlara katılacak adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her yıl kasım ayında takvimi erişime açan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bu yıl da 18 Kasım’da takvimi yayınladı. Peki, kurumun gerçekleştireceği sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2020 sınav takvimi açıklandı. Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte Temel Yetenek Testi (TYT) Alan Yetenek Testi AYT ve Yabancı Dil Testi YDT, olmak üzere 3 şamadan oluşan YKS 2020 tarihi de belli olmuş oldu. Lise son sınıf yani 12. sınıf öğrencileri ve hayalindeki üniversiteyi kazanmak için YKS 2020’ye hazırlanan üniversite adayları “2020 YKS sınav tarihi ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, TYT, AYT ve YDT yani YKS sınav, başvuru ve sonuç tarihi…

YKS -TYT 2020 SINAV, BAŞVURU ve SONUÇ TARİHİ

Başta lise son sınıf yani 12. sınıf öğrencileri başta olmak üzere üniversite hayali kuranlar YKS 2020 tarihi ve ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte “TYT 2020 ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hemen belirtelim ki Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu… ÖSYM sınav takvimine göre ise TYT başvuruları 6 Şubat tarihinde başlayacak 3 Mart tarihinde sona erecek. TYT 2020 geç başvuru tarihleri ise 18-19 Mart olarak tespit edildi. 20 Haziran’da yapılacak TYT’nin sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.

AYT 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Bilindiği üzere AYT yani Alan Yetenek Testi, YKS’yi oluşturan 3 testten biri… 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT başvuruları 6 Şubat günü başlayacak 3 Mart günü saat 23.59’da sona erecek. Geç başvurular ise 18-19 Mart tarihlerinde alınacak. 21 Haziran günü yapılacak olan sınavın sonuçları ise 23 Temmuz’da açıklanacak.

YDT SINAV TARİHİ BELLİ OLDU?

Yabancı Dil Testi YDT 2020 sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT başvuruları 6 Şubat günü başlayacak 3 Mart günü saat 23.59’da sona erecek. Geç başvurular ise 18-19 Mart tarihlerinde alınacak. 21 Haziran günü AYT’den sonra yapılacak olan sınavın sonuçları ise 23 Temmuz’da açıklanacak.

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, alan bilgisi sınavları ve Ortaöğretim Sınavı 2020 yılında da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak. ÖSYM sınav takvimi içerisinde bu sınavların tarihlerini duyurdu. Peki, hangi sınav ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihlerde alınacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020 GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri 19 Temmuz 2020 günü gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuruları ise 5 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 10 Eylül 2020 günü erişime açılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

2020 KPSS Alan Bilgisi sınavları da 2 oturum halinde gerçekleştirilecek. Bu sınavlardan ilki 25 Temmuz’da ikincisi ise 26 Temmuz’da yapılacak. Sınavların başvuruları Eğitim Bilimleri Sınavı’nda olduğu gibi 5-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

2020 KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Öğretmenlik Alan Bilgisi olarak bilinen KPSS ÖABT Sınavı ise 2020 yılında 9 Ağustos günü gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuru ve sonuç işlemleri de diğer sınavlarla aynı tarihte olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin Ortaöğretim mezunlarının da katılabileceği KPSS sınavı ise 8 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. KPSS Ortaöğretim Sınavı başvuruları ise 21 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında alınacak. Öte yandan Ortaöğretim Sınavı’nın sonuçları ise 8 Aralık 2020’de erişime açılacak.

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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Ön Lisans mezunlarının da katılabildiği KPSS sınavı ise 2020 yılında 18 Ekim'de yapılacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2020 sınav tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından ALES 2020 sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/1 ne zaman? İşte, başvuru, sınav ve sonuç tarihi…

2020 ALES/1 TARİHİ DE BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından açıklanan 2020 sınav takvimine göre ALES/1 sınavı 3 Mayıs tarihinde yapılacak. Başvurular ise 13 - 23 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca;

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

DGS 2020 sınav tarihi ile ilgili detaylar belli oldu. ÖSYM’nin dikey geçiş hakkını kullanmak isteyen adayların bilgileri ölçtüğü sınav 2020 takvimi içerisinde yerini aldı. Peki, DGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak ve sonuçlar ne zaman duyurulacak?

DGS 2020 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin paylaştığı verilere göre sınav 5 Temmuz 2020 günü yapılacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 13-21 Mayıs tarihleri arasında yapabilecekler. Normal başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar 2 Haziran 2020 günü geç başvuru seçeneğinden de faydalanabilecekler.

DGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Kurumun sınav takvimi içerisinde paylaştığı bilgilere göre dikey geçişlerde kullanılacak olan puanların elde edileceği sınavın sonuçları 29 Temmuz 2020’de erişime açılacak.

MSÜ 2020 sınav tarihi ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi’ne katılacak ardından da TSK’da görev alacak kişilerin katılması gereken ilk aşama olan sınav 2020 yılında da yine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak. İşte sınav tarihi ve başvuruları ile ilgili detaylar…

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurumun paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre MSÜ Sınavı 29 Mart 2020 günü yapılacak. Sınavın başvuruları ise 7 Ocak- 10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Normal süreçte başvurularını yetiştiremeyen adaylar için 25 Şubat 2020 günü geç başvuru günü olacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav takvimi içerisinde aktarılan bilgilere göre MSÜ sonuçları ise 21 Nisan 2020 günü sınava katılan adayların erişimine açılacak.

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