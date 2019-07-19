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Ortaylı'dan hakim adaylarına: Ahaliyle yüz göz olmayın

Prof. Dr. İlber Ortaylı, hakim ve savcı adaylarına "Halkla yüz göz olamazsınız. Olduğunuz takdirde adınız çıkar. Hiçbir şekilde, bilhassa idari yargıda davacı ile yemeğe bile çıkmayacaksınız" diye seslendi.

Ortaylı'dan hakim adaylarına: Ahaliyle yüz göz olmayın

Prof. Dr. İlber Ortaylı, hakim ve savcı adaylarına "Halkla yüz göz olamazsınız. Olduğunuz takdirde adınız çıkar. Hiçbir şekilde, bilhassa idari yargıda davacı ile yemeğe bile çıkmayacaksınız" diye seslendi.

19 Temmuz 2019 Cuma 07:22
Ortaylı'dan hakim adaylarına: Ahaliyle yüz göz olmayın

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim gören hakim ve savcı adaylarına ders verdi.

Burada hukuk sistemini eleştiren Ortaylı, "Türkiye 50 tane tıp fakültesini kaldırır. Çünkü bizim doktorlarımız iyi yetişmiştir. Ama maalesef 10 tane daha hukuk fakültesini kaldıramaz. Yok, yetişmemişiz. Hukuk tarihçisi yok, Roma hukukçusu yok. Bir tahsil gördünüz. Yeterli veya yetersiz olabilir. Kendinizi geliştirebilirsiniz" dedi.

İlber Ortaylı şöyle devam etti:

"Sağda soldaki insanlarla samimi olmayacaksınız. Osmanlı kadısı 25 akçelik en alt kademeden başlar. İki sene bekler ve terfi eder. İki seneden fazla bir yerde tutulmaz. ‘Ahali ile yüzgöz olmasın’ diye. Halkla yüz göz olamazsınız. Olduğunuz takdirde adınız çıkar. Hiçbir şekilde, bilhassa idari yargıda davacı ile yemeğe bile çıkmayacaksınız. Mahallî halktan birinin düğününe gidemezsiniz. Çok tatsız bir meslek olduğunun farkındayız. Ama buna karşılık gittiğiniz yerdeki üniversite hocaları, öğretmenleri ve önde gelenleri ile ahbaplık edebilirsiniz. Tarih okuyun, ama ön planda okumanız gereken edebiyattır. Yabancı dil de bilmeniz gerekir."

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