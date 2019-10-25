Orkid Tartışmaları Sosyal Medyaya Nasıl Yansıdı?

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adbaint, The Brand Age Dergisi ile birlikte 23 - 25 Ekim 2019 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, sosyal medya kullanıcılarının Orkid’in “Uncover the Shame” projesi ile ilgili paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti.

Rapora göre, Orkid tartışmalarıyla ilgili sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımların adedinin 47 bin 414 olduğu görülüyor. Tüm paylaşımların potansiyel görüntülenme sayısı ise 105 milyon 242 bin 722.

Konuşmaların içerikleri incelendiğinde pozitif yorumların %16, negatif içeriklerin ise %25 olduğu görülüyor. İçeriklerin %61’ini ise olumlu-olumsuz herhangi bir yargı içermeyen nötr paylaşımlar oluşturuyor. Paylaşımları %61 oranında kadın, %39 oranında erkek kullanıcıların yaptığı görülüyor.

23 – 25 Ekim aralığında;

Olayla ilgili toplam konuşulma: 47.414+

Olayın potansiyel erişim hacmi: 105.242.722+

Pozitif bahsedilme: %14

Negatif bahsedilme: %25

Nötr bahsedilme: %61

Cinsiyet Dağılımı

Kadın: %61

Erkek: 39

Konuyla ilgili paylaşımların yapıldığı mecralar incelendiğinde, konuşmaların tamamına yakınının %99.6 ile Twitter’da, geri kalan %0.4’lük kısmın ise haber sitelerinde olduğu belirleniyor.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında en çok öne çıkan konular kadın, gazete kağıdına, reklam ve ped olurken; yaptıkları paylaşımlarda en sık kullandığı kelimelerin ise reklam, ped, gazeteye, ayıp olduğu görülüyor.

Olay hakkında en çok etkileşim alan tweetler şu şekilde:



@feyzaltun: “Pedlerin Türkiye’de ayıp bir şeymiş gibi gazete kağıdına sarılmasına ya da saklanmasına Orkid’den tokat gibi reklam. Türkiye’de kadınlara karşı işlenmiş utanç verici suçların ve olayların haberlerini basıp pedleri bu haberlere sarmışlar.’’ (23 Ekim 2019)



@kapaksesigeldi: ‘’Pedlerin Türkiye’de ayıp bir şeymiş gibi gazete kağıdına sarılmasına ya da saklanmasına Orkid gazete şeklinde ambalajla cevap vermiş.’’ (23 Ekim 2019)



@AvarBanu: ‘’Orkid almayın! Orkid’in tanıtımı yapılırken Türkiye gömülüyor. İngilizce tanıtımı izleyin.’’ (24 Ekim 2019)



-Analizde yer alan ''nötr'' oranlar, olumlu-olumsuz bir yargı belirtmeyen yorum, haber ve PR içeriklerdir. -Analiz kapsamında 23-25 Ekim 2019 aralığındaki dönem baz alınmıştır.

Reklamcılık, Pazarlama ve Marka Yönetimi konularında güncel ve trend içerikleri okuyucularıyla buluşturan The Brand Age, Ekim sayısında yer alan birbirinden keyifli röportajlar ve haber konuları ile raflarda. Aynı zamanda tüm içeriklere Turkcell Dergilik ve Türk Telekom e-dergi’den de ücretsiz ulaşabilirsiniz.

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