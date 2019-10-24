Orkid'in yeni reklamı sosyal medyada tartışma yarattı!

Reklamda, Türkiye’de pedlerin gazete kağıdına sarılarak satıldığı belirtiliyor ve kadın haklarına yönelik ihlâllerin haberleri markanın ambalajına yerleştiriliyor.

İngilizce yayınlanan reklamda ped paketi, tecavüz haberleri ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor. Yayınlanan Orkid reklamına hem destek verenler hem de tepki gösterenler oldu.

Tepki gösterenler Türkiye pedlerin gazete paketine sarılı olarak satılmadığını söyledi. Kimileri reklamda Türkiye'nin aşağılandığını iddia etti. Öte yandan reklamın içeriğini savunan ver gerçek olduğunu söyleyerek destek verenler de vardı.

Orkid, Procter & Gamble şirketine ait. Procter & Gamble 1970'li yıllarda kadınların günlük problemlerini araştırmaya başlamış ve onlar için yararlı hijyenik ürün yaratmak amacında olduğunu belirtiyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA