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Ord. Prof. Karafakıoğlu Araştırma Teşvik Ödülü Işıklı Akademisyene

İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevi sırasında 20 Ekim 1978 tarihinde silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu anısına düzenlenen ödüller, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Bilim, Araştırma Teşvik ve Teknoloji Teşvik Ödülleri olmak üzere üç kategoride ödüllerin açıklandığı törende, Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Farshad Miramirkhani, “Görünür Işık Haberleşmesinde Kanal Modellenmesi” çalışmalarıyla 'Araştırma Teşvik Ödülü’nün sahibi oldu.

Ord. Prof. Karafakıoğlu Araştırma Teşvik Ödülü Işıklı Akademisyene

İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevi sırasında 20 Ekim 1978 tarihinde silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu anısına düzenlenen ödüller, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Bilim, Araştırma Teşvik ve Teknoloji Teşvik Ödülleri olmak üzere üç kategoride ödüllerin açıklandığı törende, Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Farshad Miramirkhani, “Görünür Işık Haberleşmesinde Kanal Modellenmesi” çalışmalarıyla 'Araştırma Teşvik Ödülü’nün sahibi oldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:15
Ord. Prof. Karafakıoğlu Araştırma Teşvik Ödülü Işıklı Akademisyene

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Yerleşkesi İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Ömer Korzay Konferans Salonu’nda yapılan ve Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu’nun bilimsel kişiliği ve eserlerinin anlatıldığı ödül törenine, Karafakıoğlu’nun ailesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi öğretim üyeleri, emekli öğretim üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi temsilcileri katıldı.

Bu yıl üç kategoride verildi

Törende konuşan İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Özoğuz, Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu’nun adına geçen yıl tek kategoride verilen ödüllerin, bu yıl Bilim Ödülü, Araştırma Teşvik Ödülü ve Teknoloji Teşvik Ödülü olmak üzere üç kategoride verilmesine karar verildiğini belirtti. Özoğuz, Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarının katılımı ile Prof. Dr. Sıddık Yarman başkanlığında kurulan bilim ödülü jüri heyetine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bilim ödül jürisi adına törende konuşan Prof. Dr. Sıddık Yarman ise, Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu’nun gerçek bir demokrat ve bir vatansever olduğunu söyleyerek, “Bedri hocamız; ülkemize, modern elektronik-haberleşme altyapısının getirilmesine öncülük eden isimlerin başında geliyordu. Ölümünün 41. yılında, sevgili hocamızı özlemle anıyor, Türk üniversite yaşamına ve demokrasisine verdiği eşsiz katkıları hatırlayarak, önünde saygı ile eğiliyoruz.” diye konuştu.

Bilim ödül jürisinin yaptığı değerlendirme sonucu; dijital haberleşmede, 5G ve ötesinde kullanılacak geleceğin teknoloji altyapısı Polar Modülasyon keşfinin sahibi Prof. Dr. Erdal Arıkan Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu ‘Bilim Ödülü’nün sahibi olurken; “Haberleşme sistemleri, sivil ve askeri elektronik” alanlarında verdiği katkılar nedeniyle, Pavotek Genel Müdürü Yüksek Mühendis Kutsal Anıl ve Pavotek Ar-Ge ekibi Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu ‘Teknoloji Teşvik Ödülü’nü aldı. “Görünür Işık Haberleşmesinde Kanal Modellenmesi” çalışmalarıyla Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Farshad Miramirkhani ise Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu 'Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu (1915-1978)

Bedri Karafakıoğlu, İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi'nde okudu. PTT’den aldığı bursla 1937 yılında Fransa’ya giderek, Paris’te Ecole Nationale Superievre Des Telecommunications’da 2 sene elektrik mühendisliği eğitimi gördü. Yurda dönüşünün ardından İTÜ Elektrik Fakültesi’ni kurdu. 1939’da doçent, 1948 yılında profesör oldu. 1960 yılında ise ordinaryüs oldu. 1964-65 yıllarında İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanlığı, 1965-69 yılları arasında İTÜ Rektörlüğü yaptı. Rektörlüğü sırasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin açılmasına destek verdi. Bedri Karafakıoğlu rektörlüğü sırasında, İTÜ Maslak Kampüsü’nün alınması, 2 kademeli öğretimin uygulanması, Temel Bilimler Fakültesi'nin ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin kurulması gibi önemli projelere imza attı. 20 Ekim 1978'de ise silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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