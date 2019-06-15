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ORC'den son anket; İstanbul'da kim önde?

ORC Araştırma'nın 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için yaptığı anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun az farkla önünde yer aldı.

ORC'den son anket; İstanbul'da kim önde?

ORC Araştırma'nın 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için yaptığı anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun az farkla önünde yer aldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:42
ORC'den son anket; İstanbul'da kim önde?

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?' sorusu soruldu.

Buna göre anket sonucunda tercihini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu lehine kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 47.7, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için oy vereceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 48.3 oldu.

ORC'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik haziran ayı başında gerçekleştirdiği ilk anket çalışmasında ise Binali Yıldırım için yüzde 47, Ekrem İmamoğlu için yüzde 46.7 sonucu çıkmıştı.

Mayıs sonu ile haziran ayı başında gerçekleştirilen söz konusu ankette yüzde 5.5 olan kararsızların oranının seçime iki hafta kala azaldığı dikkat çekti.

Daha önceki ankette 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlerin yüzde 50.7si tercihlerinde bir değişiklik olmayacağını, yüzde 14,3'ü kararsız, yüzde 17.9'u Binali Yıldırım'a, yüzde 17.1'i ise Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtmişti.

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