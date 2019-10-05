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Önce deprem şimdi deprem sonrası salgın korkusu!

Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Deprem sırasında travma nedeniyle birçok kişiyi kaybedeceğiz, bu bir gerçek. Sonrasında depremin bir felakete dönüşmesine sebep olacak enfeksiyonlar ortaya çıkacak ve daha fazla can kaybına sebep olabilir" dedi.

Önce deprem şimdi deprem sonrası salgın korkusu!

Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Deprem sırasında travma nedeniyle birçok kişiyi kaybedeceğiz, bu bir gerçek. Sonrasında depremin bir felakete dönüşmesine sebep olacak enfeksiyonlar ortaya çıkacak ve daha fazla can kaybına sebep olabilir" dedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:05
Önce deprem şimdi deprem sonrası salgın korkusu!

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, olası bir deprem sonrası yaşanabilecek salgın hastalıklara dikkat çekti. Dr. Taşkınoğlu, yıkılan binalardan kalkan tozların arasında sıkışmış mantar sporlarının solunduğunda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olacağını belirtti. Toplu halde yaşanması gereken bir durumda kişilerin birbirine solunum yolu enfeksiyonlarını geçireceğini ifade eden Dr. Taşkınoğlu, "Grip, tüberküloz hatta menenjit gibi solunum yoluyla bulaşan bütün hastalıkları birbirimize geçirme riski taşıyacağız. Ayrıca aşılama ile korunabileceğimiz kızamık, kabakulak gibi hastalıklara karşı çocuklarımız açık olacaklar. Biz aşılamanın bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir afet durumunda aşılanmamış çocuklarda neler göreceğimizi bilmiyoruz. O yüzden onları çok iyi korumak için aşılamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'KANALİZASYON SUYU İÇME SUYUMUZA KARIŞABİLİR'

Dr. Taşkınoğlu, temiz su ve yiyeceğe ulaşma sıkıntısının da yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Bu durumda ishal salgınları ortaya çıkacak. Norovirüs, Hepatit A, Salmonella ve Shigella virüsü karşımıza çıkabilir. Kanalizasyon suyu ile bizim içme suyumuz karışabilir. Bunların ne kadar korunduğundan emin olmamız gerekiyor. Temiz su kaynaklarının ne kadar sağlam kalacağını bilmiyoruz. Temiz su sıkıntısı yaşarsak, nasıl bir enfeksiyonla başa çıkmamız gerektiğini de öngöremiyoruz" diye konuştu.

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deprem şimdi deprem sonrası salgın korkusu
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