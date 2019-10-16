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On binlerce aday başvurmuştu! Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı sözleşmeli er mülakatları yarın yapılacak!

Türk ordusuna katılmak isteyen binlerce aday Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı sözleşmeli er alımına başvuru yapmıştı. Yarından itibaren sözleşmeli personel er alımında on binlerce aday spor ve sözlü mülakat aşamasına katılarak başarılı olmaya çalışacak.

On binlerce aday başvurmuştu! Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı sözleşmeli er mülakatları yarın yapılacak!

Türk ordusuna katılmak isteyen binlerce aday Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı sözleşmeli er alımına başvuru yapmıştı. Yarından itibaren sözleşmeli personel er alımında on binlerce aday spor ve sözlü mülakat aşamasına katılarak başarılı olmaya çalışacak.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:39
On binlerce aday başvurmuştu! Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı sözleşmeli er mülakatları yarın yapılacak!

Türkiye’de yaşayan binlerce genç Türk ordusuna katılmak için sabırsızlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın geçtiğimiz ay sonuçlanan sözleşmeli er başvuruları gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından başvuruların alınması sonrasında sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklandı ve spor ile sözlü mülakat aşaması tarihleri ve detayları duyurulmuştu.

MÜLAKATLAR YARIN BAŞLIYOR

2019 yılı askerlik şartsız ve en az ilkokul mezunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için spor ve sözlü mülakat aşaması 16 Ekim 2019 Çarşamba günü yani yarın gerçekleştirilecek.


MÜLAKATLAR CEBECİ’DE YAPILACAK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için seçim aşamaları, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek.


MÜLAKATTA HANGİ AŞAMALAR VAR

Evrak Kabul

Fiziki Değerlendirme(boy ve kilo oranlarının kontrolü)

Fiziki Yeterlilik Testi

Mülakat

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması


MÜLAKAT TARİH VE SAATİ

Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayın

Son Güncelleme: 16.10.2019 10:41
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