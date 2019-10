“Omar ve biz” Varşova film festivali’nde Dünya prömiyeri yaptı

Filmin ana karakterleri Omar ve Mariye’yi oynayan Taj Sher Yakub ve Hala Alsayasneh Türkiye’de geçici göçmen olarak yaşayan Suriyeli iki oyuncu tarafından canlandırılıyor.

FIAPF tarafından dünyanın en seçkin on beş uluslararası festivalinden biri olarak belirlenen Varşova Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü için yarışan “OMAR ve BİZ” gösterim sonrası gördüğü ilgiden hayli memnundu. Seyirci tarafından önyargıların yüksek olduğu zor bir konuyu empatik ve derinlemesine anlatması sebebiyle beğeni ile karşılandı. Profesyonel oyuncular göçmen statüleri sebebiyle filmin yurtdışı galalarına katılamazken, yönetmenler Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in katılımıyla gerçekleşen soru cevap kısmına Cem Bender, Ushan Çakır da katıldı. Cem Bender’in performansı büyük beğeni topladı.

Türkiye prömiyerini 29 Ekim’de Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’da yaparak, seyirciyle buluşacak olan “Omar ve Biz”, Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)’in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)’nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.

“Omar ve Biz” filmini izleyenler, oğlu Kemal’in (Ushan Çakır) kendisinden kaçarak Amerika’ya yerleşen ve uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra yeni emekli olmuş bir askerin iki göçmenle komşu olmak zorunda kalması ile kendisini beklemediği olaylar içinde bulmasını takip ederken İsmet’in yaşadığı insani tecrübe ile politik bakış açısı, önyargılarıyla yüzleşmesi yolculuğuna tanık olacaklar.

“Omar ve Biz”, Kültür Bakanlığı destekli ve TRT ortaklığı ile çekildi.

Tügiad’dan Barış Pınarı Harekâtı İle İlgili Yurt Dışı Paydaşlarına Sesleniş

Türkiye Genç İş Adamları (TÜGİAD) adına yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı’nın yurt dışı kamuoyunda yanlış aksedildiğini belirten TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu , yurt dışı paydaşlarına seslendi.

15 Ekim 2019 Salı 12:23

Türkiye’nin Kuzey Suriye’de yürütmüş olduğu operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, yabancı medya ve haber ajansları tarafından yanlış aktarılan noktaları düzeltmek ve yurt dışı paydaşlarını bilgilendirmek istediklerini belirtti. Türkiye’nin, Kuzey Suriye’de iç savaş ve terör örgütlerinden kaçan dört milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapan Başkan Şohoğlu “Türk toplumu ve Türkiye hükümeti, bu trajik süreçte Suriyeli mültecilere daha konforlu ve güvenli bir yaşam sağlayabilmek adına en iyi çabalarını göstermiştir. Kuzey Suriye’de bulunan terör örgütleri, Türkiye’nin sınır boyunca uzanan köylere, güvenlik güçlerine saldırılarak düzenlemiş, Türk güvenlik güçlerine de saldırılarda bulunmuştur. Bu operasyonlarla Türkiye sınır güvenliğini sağlayıp, Kuzey Suriye’deki terörist organizasyonları sonlandırmayı hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye her zaman Suriye toprak bütünlüğüne saygı duyar”

Barış Pınarı Harekâtı ile sınır güvenliğinin amaçlandığının önemle altını çizen Şohoğlu “Operasyonla, Türkiye sınır güvenliğini sağlarken, mevcut halkın güvenliği ön planda tutmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda Kuzey Suriye’deki terörist faaliyetleri durdurularak, vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli mültecilerin güvenli ve emniyetli bir şekilde evlerine dönmeleri de aynı düzeyde amaçlanmaktadır. Türkiye her zaman Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. Bölgede güvenli ve yaşanabilir bir alan yaratılması için de umutludur. TÜGİAD her zaman demokrasiye diplomatik ve insancıl çözümlere bağlı olup, Mustafa Kemal Atatürk’ün bilge sözü YURTTA SULH CİHANDA SULH” ilkesine her zaman bağlı kalacaktır” dedi.

