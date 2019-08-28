Ölüm ortaklığı! İki sigara devi birleşme kararı aldı

Philip Morris ile Altria Group elektronik sigara üretimi sebebiyle birleşiyor. Elektronik sigaradan ABD'de bir kişinin hayatını kaybetmesi ürünü oldukça tartışmalı bir hale getirdi.

Sigara üreticisi Philip Morris 2008 yılında ayrıldığı Altria Group ile tekrar birleşmek için görüşüyor.

Birleşmenin ardından iki şirketin toplam büyüklüğü 200 milyar dolara ulaşacak.

ELEKTRONİK SİGARA İÇİN BİRLEŞİYORLAR

Reuters'ta yer alan habere göre; Philip Morris elektronik sigara alanında da yatırımlarını genişletmek istiyor, bu yüzden Altria cazip bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda doğrudan tüketiciye satılan ürün sektöründe tarihin en büyük anlaşması olacak.

HİSSEDARLARA EK PARA ÖDENMEYECEK

Anlaşma gerçekleşirse tarihteki en büyük dördüncü yüksek bedelli şirket birleşmesi olacak.

Sigara sektöründe iki yıl önce British American Tobacco, Reynolds American'ı 49 milyar dolara satın almıştı.

Anlaşma için Altria hissedarlarına ekstra bir para ödenmeyecek. Altria hissedarları ortaya çıkan yeni şirketin yüzde 42'sine sahip olacak.

Yeni oluşacak şirketin yönetim kurulunda Altria ve Phillip Morris yetkilileri eşit sandalye sayısını paylaşacaklar. Görüşmelerin eylül ayında başarı ile sonuçlanması bekleniyor.

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