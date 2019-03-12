Ölüm Aylığı ve Ölüm Maaşında Flaş Gelişme!

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden çalışanın ailesine ölüm aylığı ve ölüm gelirinin aynı anda bağlanmasında yapılan kesintinin ortadan kaldırılması için Kanun Teklifi verdi. CHP'li Mehmet Güzelmansur'un Kanun Teklifini ve diğer aytıntılar Haberimizde .

Mevcut uygulamada iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden çalışanın ailesine herhangi bit şart aranmadan ölüm geliri, yasanın öne sürdüğü prim ve sigortalılık süresinin var olması durumunda da ölüm aylığı bağlanıyor. Ancak hem ölüm aylığı hem de ölüm gelirinin hak edilmesi durumunda yüksek olanın tamamı, düşük olanın ise yarısı kesiliyor, yarısı ödeniyor. İşte CHP’li Güzelmansur’un Kanun Teklifi bu kesintiyi ortadan kaldırıyor ve her iki aylık ve gelirin tam olarak ödenmesini sağlıyor.

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLENLERİN AİLELERİ YOKSULLUK ÇEKMEMELİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 54 üncü maddesinin ilgili fıkrasında değişiklik öngören Kanun Teklifi, ölüm aylığı ve ölüm gelirinin birleşmesi durumunda her iki aylık/gelirin tamamının ödenmesini sağlıyor.

Türkiye’de her yıl binlerce çalışanın iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiğine ve ailelerinin yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çeken Güzelmansur “İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden çalışanın ailesine ölüm aylığı ve ölüm gelirinin birleşmesi durumunda bunlardan yüksek olanın tamamı, az olanın ise yarısı ödenmektedir. Oysaki ülkemizin ekonomik şartları ve eşini/babasını/çocuğunu iş kazası veya meslek hastalığı sonucu kaybeden aile fertlerinin telafisi imkânsız kayıpları bir arada değerlendirilerek ölüm aylığı ve ölüm gelirinin herhangi bir kesinti yapılmadan tam olarak ödenmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.