Ölmek üzere olan insanların pişmanlıkları, keşkeleri

Avustralyalı hemşire, hastabakıcı ve yazar Bronnie Ware yaşadıklarından ve gördüklerinden yola çıkarak "The Top Five Regrets of Dying” isimli bir kitap yazdı ve bu kitabında ölmek üzere olan insanların keşkelerine odaklanıyor. İşte ölmek üzere olan insanların en büyük pişmanlıkları...