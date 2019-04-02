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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci kanaat dönemi geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Yoğun ders ve sınav temposundan bunalan öğrenciler bir an önce yaz tatilinin başlayacağı zamanı bekliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci kanaat dönemi geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Yoğun ders ve sınav temposundan bunalan öğrenciler bir an önce yaz tatilinin başlayacağı zamanı bekliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

02 Nisan 2019 Salı 20:22
Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat dönemi 4 Şubat Pazartesi günü başladı. Yaz tatili için araştırmalarına başlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı iş takvimini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini aylar öncesinden paylaşmıştı. Bu yılın takvimine göre, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi daha erken başlayacak.

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