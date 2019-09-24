Okulda Telefon Yakalatmanın Cezası Nedir? Para Cezası Var mı?

Her yıl Eylül ayında ilk ders zili çalmakta ve milyonlarca kişi okullara koşmaktadır. Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite derken farklı yaş gruplarından milyonlarca kişi okullara giderek eğitim almaktadır. 81 ilde süren bu eğitim maratanu Haziran ayında sona ermektedir. Her eğitim yılının sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve eğitim kalitesinin en üst seviyeye çıkartılması için çağın ve dönemin getirdiği kurallar ve düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin son yıllarda akıllı telefonların, tabletlerin, bilgisayarların yaygınlaşması ile bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Başta küçük yaştaki öğrenciler olmak üzere pek çok öğrenci telefonlar nedeniyle derslerden ve eğitimden uzaklaşmakta, bu telefonlar aracılığı ile kopya çekmekte, odak ve dikkat sorunu yaşamaktadır. Ayrıca yaşanan hırsızlık olayları da büyük bir güvenlik sorunu doğurmaktadır. Yaşanan yeni gelişmeler, oluşan sorunlar ve ihtiyaçlar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı konu üzerinde çalışma başlatmıştır. Milyonlarca öğrenciyi, veliyi ve öğretmeni ilgilendiren bir karar alan Milli Eğitim Bakanlığı okula telefon getirmeyi yasaklaşmıştır. Ancak günümüzde bu yasağı delen öğrenciler, yasağa sıkı sıkı uyan okullar ve yasağı sıkı bir şekilde uygulamayan okullar bulunmaktadır. İlkokula, ortaokula, liseye yeni başlayan milyonlarca öğrenci bu konuda araştırma yapmaktadır. Peki okula telefon getirmek yasak mı? Okulda telefon yakalatmanın cezası nedir? Okulda telefon yakalatmanın cezası var mı? Okulda telefon yakalatmanın cezası ne kadar?

Okula Telefon Getirmek Yasak Mı?

Akıllı telefon, cep telefonu kullanma yaşı artık 5-10 yaş arasına kadar düştü. Telefonlarını yanlarından ayırmayan, 7 gün 24 saat kullanan hatta bağımlıya dönüşen gençler doğal olarak bu telefonları okullara da götürmektedir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı okullarda telefon kullanımını ve okullara telefon getirmeyi yasaklamıştır. Bilişim Araçları olarak adlandırılan teknolojik alet ve cihazların okullarda bulunmasına yasak getirilmiştir. Bu kapsamda yasak cihazların içerisinde ses ve görüntü alan telefonlar, sesi aktaran bilgisayarlar, internet ve MP3, MP4 cihazları bulunmaktadır. Bu yasağın getirilme nedenleri arasında öğretmen ve öğrencilerin izinsiz görüntülerinin çekilmesi, okul yönetimi haklarını korumak, insanları küçük düşürecek olaylara mahal vermemek, hırsızlık olaylarına mahal vermemek gösterilebilir. Sonuç olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla okullara telefon getirmek, okullarda telefon kullanmak yasaktır. Okul yönetimleri bu yasağı uygulamakla yükümlüdür. Bu kapsamda aramalar, kontroller yapılabilir. Ayrıca okula telefon getirip yakalanan öğrencilere yönelik bazı cezalar uygulanabilir.

Okullarda telefon yasağıyla ilgili binlerce soru sorulmaktadır. Yalnızca öğrenciler değil veliler ve öğretmenler de bu sorunun cevabını merak etmektedir. Günümüzde akıllı telefon fiyatları astronomik seviyelere ulaşmıştır. 5-10 bin TL arasında değişen telefon fiyatları dudak uçuklatıyor. Bu kapsamda bu kadar pahalı cihazların yasak olmasına rağmen okula götürülmesi istenmemektedir. Ayrıca yasak kapsamında telefona el konulup konulmayacağı da merak edilmektedir. Veliler bu nedenle yasak olup olmadığını ve cezanın olup olmadığını öğrenmek istemektedir. kpsscafe.com.tr ailesi olarak öğrenciler ve veliler için önemli olan bu konuyu en ince ayrıntısına kadar inceledik. Bu kapsamda yasak olmasına rağmen okula telefon getiren öğrencinin velisine de ceza uygulandığını belirtmek isteriz. MEB'in getirdiği yasak sonucunda işleme konan Kabahatler Kanununa göre veliler bu durumda 320 Türk Lirası ceza ödemek zorundadır. Cezaya isyan eden veliler olabilir. Ancak cezanın nedeni öğrencilerin telefon bulundurmasını sağlayacak kişiler velilerdir. Çocuklarının yasaklara uyup uymadığı, yasakları delmesi, telefon bulundurması velilerin sorumluluğundadır.

Okulda Telefon Yakalatmanın Cezası Ne Kadar?

Bir öğrenci telefonunu okulda yakalatması durumunda veli 320 TL para cezası almaktadır. Ancak cezalar bununla sınırlı değildir. Veli dışında öğrenci de bazı cezalarla ve yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının Ödül ve Disiplin Yönetmeliği önemli bir dayanaktır. Burada telefonla ile ilgili 12. madde cezalar konusunda merakımızı giderebilir. Bu madde içerisinde yer alan bilgiler telefon yakalatan öğrencinin alabileceği cezalara dair fikir ve bilgi vermektedir.

1. Ceza: Madde 18'e göre okula getirdiği cihazla öğretmenin konuşmasının izinsiz bir şekilde ses kaydına alınması veya görüntülenmesi durumunda öğrenciye kınama cezası verilir.

2. Ceza: Madde 8'e göre öğrenci okula getirdiği cihazlarla izinsiz bir şekilde öğretmeni veya okul yönetimini video ile kayda alırsa uzaklaştırma cezası alabilir.

3. Ceza: Öğrenci okula getirdiği herhangi bir bilişim aracı ile arkadaşlarını, okul yöneticilerini, öğretmenlerini rahatsız ederse tasdikname ile uzaklaştırma cezası alabilir.

4. Ceza: Söz konusu öğrenci okula getirdiği cihazlarla arkadaşlarını, yöneticileri, öğretmenleri rahatsız ederse örgüt eğitim hayatının bitmesi cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Yukarıda yer alan 4 ceza okulda telefon yakalatma durumunda başınıza gelebilecek cezalardır. Kınama, uzaklaştırma, tasdikname ile atılma, eğitim hayatı bitirme cezaları oldukça ağır ve önemli cezalardır. Bu cezaları almak istemeyen öğrencilerin dikkatli olması gerekmektedir. Ayrıca velilerin üzerinde de büyük bir sorumluluk vardır. Öğrencilerinin kurallara uyup uymadığını denetleme ve telefon yasağına uymalarını sağlamak önce onların görevidir.

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