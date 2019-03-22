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Okulda Çok Sayıda Öğrenci Zehirlendi!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğle saatlerinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nda 15 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Okulda Çok Sayıda Öğrenci Zehirlendi!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğle saatlerinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nda 15 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

22 Mart 2019 Cuma 16:50
Okulda Çok Sayıda Öğrenci Zehirlendi!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğle saatlerinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nda 15 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Devlet Hastane acilinde serum takılarak gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve serumlarının bitmesinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Öğrencilerin rahatsızlanmaları nedeninin belirlenmesi için İlçe Milli Eğitim ve Okul idaresi tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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