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Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altında

Bingöl'de bir okulda civa zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tahlil yapıldı. 27 öğrenciden 5'i doğrudan civa ile temas ettikleri gerekçesiyle Elazığ'a sevk edildi.

Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altında

Bingöl'de bir okulda civa zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tahlil yapıldı. 27 öğrenciden 5'i doğrudan civa ile temas ettikleri gerekçesiyle Elazığ'a sevk edildi.

20 Eylül 2019 Cuma 15:39
Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altında

Bingöl'de Sancak İlk ve Ortaokulu’nda bir grup öğrenci, 16 Eylül Pazartesi günü okuldaki dolapta bulunan civayı oyun hamuru sanıp oynadı.

Bugün bir öğrencinin karın ağrısı şikayetiyle aile hekimliğine gitmesi ve doktora civayla oynadıklarını söylemesi üzerine, okulda 27 öğrenci tedbir amaçlı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavileri yapılan öğrenciler ailelerine teslim edilirken, civa ile yakından temas ettikleri öğrenilen 5 öğrenci de Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Zehirlenmeye şüphesiyle hastaneye getirilen öğrenciler, "Pazartesini bu olay oldu. Arkadaşlarımız okuldaki dolabı açtılar, içinden civa çıktı. Oyun hamuru sanıp oynadık sonra arkadaşımız rahatsızlandı. Biz de buraya geldik, kan tahlili yaptırdık" dedi.

Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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