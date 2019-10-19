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Okul servis araçlarına denetim:1 milyon 691 bin lira para cezası uygulandı

İstanbul’da yapılan toplam 9 bin 436 servis denetiminde 5 bin 714 okul servis aracına 1 milyon 691 bin lira para cezası kesildi.

Okul servis araçlarına denetim:1 milyon 691 bin lira para cezası uygulandı

İstanbul’da yapılan toplam 9 bin 436 servis denetiminde 5 bin 714 okul servis aracına 1 milyon 691 bin lira para cezası kesildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:01
Okul servis araçlarına denetim:1 milyon 691 bin lira para cezası uygulandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yeni eğitim ve öğretim sezonun başlamasıyla okul servislerine yönelik yapılan denetimlere ait rakamlar paylaşıldı. İl genelinde resmi ve özel 7 bin 60 okulda, 2 milyon 819 bin öğrenciyle yeni eğitim öğretime başlandığı belirtilen açıklamada, ulaşım ve güvenliğin sağlanması için tüm kurumların işbirliği ve dayanışma içinde hareket ettiği vurgulandı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince 1 Eylül - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde kesilen ceza tutarlarına değinilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 bin 668 denetim neticesinde 5 bin 585 servis aracına 1 milyon 645 bin 24 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2 bin 768 servis aracı denetiminde, 129 servis aracına 46 bin 269 lira ceza işlemi uygulandı. İstanbul’daki toplam 9 bin 436 servis denetimi neticesinde 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandı."

Servis araçlarının bu dönemde toplam 24 yaralamalı kazaya karıştığı belirtilen açıklamada, "Ne mutlu ki ölümlü bir kaza meydana gelmemiştir. Hedefimiz, eğitim öğretim yılı boyunca her ay, her servis aracını en az bir kez denetimden geçirmek, yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemektir. Öğrencilerimizi evlerinden okullarına güvenli bir şekilde taşımak için belirlenen kurallara riayet eden servis şoförlerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin en güvenli ve sağlıklı şartlarda taşınması için bu denetimler aralıksız devam edecektir" denildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.10.2019 15:08
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okul servis araçlarına denetim milyon bin lira para cezası uygulandı
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