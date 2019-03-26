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Okul Öncesi Öğretmen Alımı İlanı!

Türkiye genelinde çeşitli Özel Eğitim Kurumlarında çalışmak üzere Okul Öncesi Öğretmeni aranıyor. İşkur Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapabileceğiniz başvurularla iş sahibi olmanız mümkün. Yapmanız gereken sitemizi takip ederek iş ilanları hakkında bilgi sahibi olmak.

Okul Öncesi Öğretmen Alımı İlanı!

Türkiye genelinde çeşitli Özel Eğitim Kurumlarında çalışmak üzere Okul Öncesi Öğretmeni aranıyor. İşkur Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapabileceğiniz başvurularla iş sahibi olmanız mümkün. Yapmanız gereken sitemizi takip ederek iş ilanları hakkında bilgi sahibi olmak.

26 Mart 2019 Salı 13:50
Okul Öncesi Öğretmen Alımı İlanı!

Okul Öncesi Öğretmen Alımı İlanı! Yaklaşık 100 Kişi İstihdam Edilecek!

Türkiye genelinde çeşitli Özel Eğitim Kurumlarında çalışmak üzere Okul Öncesi Öğretmeni aranıyor. İşkur Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapabileceğiniz başvurularla iş sahibi olmanız mümkün. Yapmanız gereken sitemizi takip ederek iş ilanları hakkında bilgi sahibi olmak.

Peki bu ilanlara nasıl ulaşabilirsiniz?

Bu ilana İşkur üzerinden, ilan arama sayfasında ‘Meslek’ sekmesine ‘Okul Öncesi Öğretmeni’ yazarak ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
okul öncesi öğretmen alımı ilanı
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