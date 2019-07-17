Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık satılamayacak...

Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 16 Eylül'den itibaren okul kantinlerinde "Okul Gıdası" logosu olmayan hiçbir ürünün satılamayacağını belirterek, "Buna rağmen kaçak olabilir yani logosu olmayan ürünün de kantinde satışı arz edilebilir. Orada da bizim çocuklarımız, gönüllü elçilerimiz olacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası" logosu uygulamasının çerçevesi ve ayrıntıları, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, öğrenciler ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Erk, Tarım ve Orman Bakanlığının, 16 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanan "Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"ine ilişkin bilgi vererek, vakıf olarak yıllardır saha eğitimleriyle seminerlerle topluma anlatmak, benimsetmek istedikleri bir anlayışın hayata geçirildiğini söyledi.

Erk, bir toplumun en büyük zenginliğinin çocukları olduğunu, çocukların sağlıklı gelişiminin o ülkenin geleceğini belirlediğini dile getirerek, "Bugün basın aracılığıyla ayrıntılarını toplumun tüm kesimlerine anlatmak istediğimiz Okul Gıdası logosu uygulamasını en önemli takipçileri önce veliler, sonra öğrenciler ve elbette bizim de bir parçası olduğumuz sivil toplumdur. Bizler, üzerimize düşeni yapıp durumdan vazife çıkararak Okul Gıdası logosu uygulamasının her aşamasının titizlikle takipçisi ve destekçisi olacağız, uygulamanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerini kullandı.

"Okullarda gönüllü elçilerimiz olacak"

Erk, 16 Eylül'den itibaren okul kantinlerinde "Okul Gıdası" logosu olmayan hiçbir ürün satılamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Buna rağmen kaçak olabilir yani logosu olmayan ürünün de kantinde satışı arz edilebilir. Orada da bizim çocuklarımız, gönüllü elçilerimiz olacak. Onlar hemen logo var mı yok mu ona bakacaklar. Yoksa kesinlikle almayacaklar ama sırf denetimi sürdürebilmek ve belirli bir merciye şikayet edebilmek için logosu olmayan ürünü anne, babaya götürecek. Yönetmeliğe göre, bu işin denetimini Milli Eğitim Bakanlığı ile okul aile birlikleri yapacak. Okul aile birliklerinde bir uzman yok. O zaman bizim gibi vakıflar, dernekler, uzmanlar devreye girecek, onlara eğitim verecekler. Sonuçta o okul aile birlikleri Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerekli denetimi sağlamış olacaklar."

Etkinliğe katılan 7. sınıf öğrencisi Yakup Diler de "Uygulamayı çok güzel buldum. Okullarımızın kantinlerinin, kötü yiyeceklerden arındığı için çok mutluyum. Daha sağlıklı bir yaşam için bir başlangıç olacak bizim için." diye konuştu.

Okul kantininde daha çok cips, çikolata, gazlı içecekler gibi ürünlerin satıldığını ifade eden Diler, bu nedenle yiyebilecekleri şeylerin çok kısıtlı olduğunu ancak bu uygulamayla birlikte bu sorunun biteceğini söyledi.

"Okul Gıdası" logosu olmayan ürünler satılmayacak

16 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, okul kantinlerinde artık, Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından satışı uygun bulunmayan, "Okul Gıdası" logosu verilemeyecek her türlü şekerli, kolalı, gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, tüm çikolata türleri, tüm şeker ve şekerlemeli ürünler, hamurlu şekerli tatlılar, tatlandırıcı katılmış yiyecek ve içecekler, kek ve pasta türleri, gevrek çerezler, kremalı ürünlerin satışı yapılmayacak.

Bu kapsamda okul kantinlerinde, çiğ tüketilen sebzeler, salatalık ve meyveler, doğal kurutulmuş meyve, işlenmemiş kuru yemiş, süt, ayran, peynir, çeşnili ve tahıllı ekmek çeşitleri, yumurta, doğal mineralli su ve şekersiz sakız, taze sıkılmış meyve ve sebze suları, bilim kurullarınca belirlenmiş kriterlerde üretilmiş hazır paketli yiyecek ve içeceklerin satışı mümkün olabilecek.

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