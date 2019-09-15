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'Okul Gıdası' logosu ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların bünyesindeki gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda 'Okul Gıdası' logosunun kullanımına ilişkin süre bir yıl ertelendi.

'Okul Gıdası' logosu ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların bünyesindeki gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda 'Okul Gıdası' logosunun kullanımına ilişkin süre bir yıl ertelendi.

15 Eylül 2019 Pazar 13:28
'Okul Gıdası' logosu ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda 'Okul Gıdası' logosunun kullanımına ilişkin süre bir yıl uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları için gıda işletmecilerine 7 Eylül 2020 tarihine kadar süre tanındı.

Tarım ve Orman, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde 'Okul Gıdası' logosunun yer alması kararlaştırılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğin yürürlüğe girme tarihi daha önce 16 Eylül olarak belirlenmişti.

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Son Güncelleme: 15.09.2019 13:39
Anahtar Kelimeler:
okul gıdası logosu ertelendi
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