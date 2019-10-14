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Okul Gezileri için ideal alternatifler…

Madame Tussauds, LEGOLAND® Discovery Centre ve SEA LIFE İstanbul hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirmek isteyen öğrenci grupları için avantajlı okul gezisi alternatifleri sunuyor. Merlin Entertinments bünyesindeki 3 merkezden biri tek başına gezilebileceği gibi daha uygun fiyatlarla üçlü olarak da ziyaret edilebiliyor.

Okul Gezileri için ideal alternatifler…

Madame Tussauds, LEGOLAND® Discovery Centre ve SEA LIFE İstanbul hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirmek isteyen öğrenci grupları için avantajlı okul gezisi alternatifleri sunuyor. Merlin Entertinments bünyesindeki 3 merkezden biri tek başına gezilebileceği gibi daha uygun fiyatlarla üçlü olarak da ziyaret edilebiliyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:10
Okul Gezileri için ideal alternatifler…

Avrupa’nın bir numaralı etkinlik alanı işletmecisi Merlin Entertainments, eğlence dolu olduğu kadar öğretici de olan merkezleri SEA LIFE, Madame Tussauds ve LEGOLAND® Discovery Centre’da okul gruplarını ağırlıyor. Okul gezilerinde öğrenciler, SEA LIFE’taki okyanus canlılarını ve su altı dünyası hakkında bilgiler edinirken, LEGOLAND® Discovery Centre’da yaratıcılığın sınırlarını zorluyor, Madame Tussauds’da ise hayranı olduğu ünlülerle yan yana gelip eğlenceli fotoğraflar çekerken aynı zamanda sinemadan spora ya da genel kültüre dair pek çok alanda dünyanın en tanınmış ünlüleri, liderleri, sanatçı ve sporcuları hakkında bilgi sahibi oluyor.

LEGOLAND® Discovery Centre’da hayallere sınır yok!

3-10 yaş arası öğrenci gruplarını öğretmenleriyle birlikte ağırlayan LEGOLAND® Discovery Centre yaratıcılığı ve eğlenceyi birlikte sunan keyifli aktivite alanlarına sahip. 3 milyon LEGO® parçasından oluşan merkezde LEGO® Fabrika Turu ile başlayan okul gezisi programı, Krallık Macerası Lazer Oyunu ve Model Yapım Atölyesi ile devam ediyor. 4D Sinema, LEGO® Yapım Atölyesi, LEGO® Yarışçıları, dünyanın en bilinen yapılarının LEGO® parçalarıyla hazırlanan modellerinin sergilendiği MINILAND®, farklı temalara ev sahipliği yapan Etkinlik Alanı, küçük yaş grupları için LEGO® DUPLO® oyun alanı gibi farklı aktivite ve eğlence seçenekleri sunan merkez öğrencilerin en sevdiği etkinlik alanları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Öğrenciler su altı dünyasının gizemini birlikte keşfediyor!

SEA LIFE İstanbul’da öğrenciler su altı canlıları hakkında bilgiler edinirken aynı zamanda deniz yaşamının korunması konusunda eğitimler alıyor, bu konuda farkındalığa sahip oluyor. Merkez içerisinde öğrencilerin kendi balıklarını boyayarak ekranda yüzdürebilecekleri bir Dijital Akvaryum, farklı atölye ve etkinliklere ev sahipliği yapan Etkinlik Odası, uzman görevliler eşliğinde deniz yıldızı gibi canlılara dokunabilmeye olanak sağlayan Dokunma Havuzları, Türkiye’nin en geniş köpek balığı ve vatoz ailesini beslenirken izleme fırsatı ve binlerce su altı canlısının bir arada seyredebileceği 83 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun Okyanus Tüneli ile SEA LIFE İstanbul öğrencilere büyüleyici bir dünyanın kapısını aralıyor.

Yıldızlarla interaktif bir eğlence deneyimi!

250 yıllık tarihe sahip dünyanın en ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul’daki merkezinde okul gruplarının yoğun ilgisini gören hem eğlenceli hem de öğretici bir gezi programı sunuyor. Öğrenciler, Türkiye ve dünyanın tarih, kültür, sanat, spor, bilim, siyaset ve müzik alanlarında önde gelen isimlerin balmumu figürlerini yakından inceleyerek onlar hakkında bilgi sahibi oluyor; sevdikleri ünlülerle birlikte fotoğraf çektirebiliyor ve bu interaktif bir deneyimin parçası olabiliyor. Öğrenciler aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu figürünü dönemin TBMM Binası atmosferinde yakından görüyor; Albert Einstein’ın önünde yer alan plazma küreye dokunarak bilimin eğlenceli yüzüyle tanışıyor; Mozart’ın piyanosunu çalıp Yaşar Kemal’le karşılıklı oturup, Sabiha Gökçen’in uçağına biniyor; Kıvanç Tatlıtuğ’dan Brad Pitt’e, Adile Naşit’ten Marilyn Monroe ya da Audrey Hepburn’e, Michael Jackson, Shrek MFÖ, Zeki Müren, Barış Manço gibi Türk ve dünya yıldızlarına yakın olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
okul gezileri ideal alternatifler
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