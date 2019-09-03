Okul Çantası Sırt Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Çocukluk döneminde tüm organlar gibi iskelet sisteminin de büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çeken Çevre Hastanesi Doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ferruh İlter, okul çantasının sırt sağlığına etkilerini anlattı. İlter; “Ağır sırt çantalarının uzun süre taşınması, çocuk omurga sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bazı çocukların ağır sırt çantası nedeniyle öne eğilerek yürüdüğü, bazılarının ise tek taraflı çanta taşıma sebebiyle yana eğilerek yürüdüğü görülebiliyor.Çantanın ağır olması ve uzun süre uygun şekilde taşınmaması; sırt ve bel ağrısına,kronik boyun ve baş ağrısına, konsantrasyon bozukluklarına, kollarda uyuşmaya, akciğer sorunlarına, denge sorunlarına, düşmelere, kuvvet azalmasına, yorgunluğa, çalışmada, öğrenmede ve oyun oynamada istek azalmasına ve duruş bozukluklarına neden olabiliyor ” dedi.

Alınacak Önlemler Nelerdir?

Çanta seçimi:

1- Çocuğun fizik yapısına (boyuna - sırt yapısına) ve yaşına uygun olmalıdır. Bel çizgisini geçmeyecek çanta tercih edilmelidir,

2-Çantalar hafif malzemeden yapılmış, omuz askı kayışları yumuşatılmış- pedli ve göğüs-kalça bantlı olmalıdır,

Çantanın taşınması:

1- Çantanın uygun pozisyonda taşınması yük dağılımı ve denge açısından çok önemlidir,

2- İki askı kayışının da takılı olması, tek askıyla yanda taşınmaması gereklidir,

3- Askı kayışları uygun gerginlikte olmalı ve çantayı bel çizgisinin üstünde tutmalıdır. Çanta çok yüksekte ve çok aşağıda taşınmamalıdır,

4- Taşınan yükün yürürken yer değiştirmemesi ve dengeyi bozmaması için uygun yerleştirilmesi gereklidir. Ağır parçalar orta hatta ve sırta yakın taşınmalı, diğer parçalar dengeli dağıtılmalı ve dolu çantalar, varsa germe kayışıyla sabitlenmelidir,

5- Göğüs ve bel destek kemerlerinin takılı olması yük dağılımını daha iyi sağlamaktadır,

Çantanın ağırlığı

1- Çantanın toplam ağırlığı çocuğun vücut ağırlığının % 10 ‘unu geçmemelidir,

2- Çantalar günlük olarak kontrol edilip gereksiz kitap araç ve gereçler ayıklanmalıdır,

3- Okullarda çocuklara özellikle kilitli dolap sağlanması, gereksiz kitap ve araç-gerecin okulda bırakılmasına ve ek ağırlık taşınmamasına yardımcı olacaktır. Çocuklar sadece ödevleri ile ilgili kitapları eve götürebilmelidir,

4- Taşıma zorluğu çeken çocuklar vücut ağırlığının % 20 sini geçmemek kaydıyla tekerlekli çantalar taşıyabilir,

5- Sınıf öğretmenlerinin çocuklara her gün ertesi gün getirmeleri gereken kitap araç ve gereçleri bildirmeleri, gereksiz yük taşınmasını engelleyecektir,

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