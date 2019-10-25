Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100318
ALTIN
280.827
DOLAR
5.7604
STERLIN
7.3908
EURO
6.3954

Okul bahçesinde öğretmen döven baba ile oğlu tutuklandı!

Diyarbakır’da, öğrencilerin gözleri önünde öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı.

Okul bahçesinde öğretmen döven baba ile oğlu tutuklandı!

Diyarbakır’da, öğrencilerin gözleri önünde öğretmeni darp eden baba ve oğlu tutuklandı.

25 Ekim 2019 Cuma 15:19
Okul bahçesinde öğretmen döven baba ile oğlu tutuklandı!

Diyarbakır'da önceki gün Süleyman Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olan Y.G., davranışlarından rahatsız olduğu öğrenciyi okul yönetimine bildirdi.

Durumun öğrenci velisine ulaşmasının ardından çocukları ile okula gelen veli, kapıda öğretmen Y.G. ile karşılaştı.

Öğretmen, sorunlu öğrencinin durumunu konuşmak için veli ve iki oğlunu odaya davet etti.

Odaya gitmeyi kabul etmeyen veli ve iki oğlu, öğretmen Y.G.’yi okul bahçesinde öğrencilerin gözleri önünde darp etmeye başladı.

Öğretmenin darp edilmesi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan veli M.S.A., oğlu S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
okul bahçesinde öğretmen döven baba oğlu tutuklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırda 6 ilçede prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı
Sınırda 6 ilçede prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı
Saadet Partili iki kişiyi öldüren sanıkları Feyzioğlu savunacak
Saadet Partili iki kişiyi öldüren sanıkları Feyzioğlu savunacak
Tarkan'ın cezaevinden firar eden kuzeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Tarkan'ın cezaevinden firar eden kuzeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3