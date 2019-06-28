Okan Üniversitesi’nde kıyım!

İstanbul Okan Üniversitesi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik nedenleri gerekçe göstererek çok sayıda akademik ve idari personelin işine son verdi.

T24’ün aldığı bilgilere göre; üniversite yönetiminden, rektör imzasıyla ve “Organizasyonel daralma kararı” başlığı altında gönderilen tebliğlerde, işten çıkarmalar “Gerek ülkemizin, gerekse de kurum içi ekonomik nedenlere bağlı olarak tasarrufa gidilmesi zorunluluğu doğmuş olmak”la gerekçelendirildi. Bildirimlerde; “üniversite mütevelli heyeti kararı doğrultusunda fakülte, bölüm ve yüksekokul programlarının doluluk oranları, öğrenci kontenjanları, çalışma taahhütleri” gibi hususlar öne sürülerek iş akitlerinin sonlandırıldığı öğretim üyelerine iletildi.

Önce yeni sözleşme, sonra fesih

Bu arada iş akitleri sona erdirilen öğretim üyelerine üniversite yönetiminin daha öncesinde 1 Haziran 2019 tarihinden başlamak üzere 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere bir yıllık yeni iş sözleşmeleri gönderdiği ve öğretim üyelerinin de bu sözleşmeleri imzalayarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim birimlerine teslim ettiği öğrenildi. Ancak bu sözleşmeler, yönetim tarafından “Üniversite işveren veya vekili” ibaresi bulunan alanları imzalanmış olarak öğretim üyelerine geri iletilmedi. Bunun yerine üniversite yönetimi, 31 Mayıs 2020’ye kadar bir yıllık yeni bir sözleşmeye imza attırdığı bu öğretim üyelerinin işlerine 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla son verdi.

T24’e bilgi veren kaynaklar, “üniversite yönetiminin iş akitlerini sonlandırma kararında olduğu öğretim üyelerine birkaç hafta öncesinde bir yıllık yeni sözleşmeler gönderip imzalatmasının, gerek akademik etik gerekse iş ahlâkı açısından akıllarda ciddi kaygı ve soru işaretlerinin belirmesine yol açtığını” belirterek şunları söylediler:

“Hukuki açıdan soru işaretleri yaratan bir diğer husus ise üniversite ile öğretim üyeleri arasında yıllık olarak imzalanan Öğretim Üyesi İş Sözleşmesi’nde belirtilen ‘Taraflar sözleşme bitim tarihinden 1 ay önce yazılı olarak bildirmek şartı ile süresi sonunda tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirebilir’ kaydına uyulmaması oldu. Üniversite yönetimi, öğretim üyelerine yeni sözleşme metinleri gönderip imzalatmasının ardından onların iş akitlerinin 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla sona erdirildiğini sadece 6 gün öncesinde, 24 Haziran 2019 tarihinde bildirdi.”

Kaç kişi uzaklaştırıldı?

“Organizasyonel daralma” kararı doğrultusunda işine son verilen üniversite personeli sayısı konusunda çeşitli sayılar öne sürüldü. Üniversite çalışanlarından gelen duyumlar ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan iddialara göre, işten çıkarılan akademik ve idari personel sayısı 200’ün üzerinde. Diğer taraftan işten çıkarılan personel sayısının gerçekte ne kadar olduğunu öğrenmek üzere görüşüne başvurulan üst düzey bir üniversite yöneticisi ise, “bu sayının abartılı olduğunu, sözleşme yenileme döneminde bir kısım üniversite çalışanının kendi isteğiyle üniversiteden ayrıldığını ve oorganizasyonel daralma’ kararı ile işten çıkarılan personel sayısının 60 civarında olduğunu” ifade etti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA