19 yıl 7 ay çalıştığı NTV’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı bir gaf sonrası ayrılan Oğuz Haksever'in yeni adresi belli oldu.

Medyaradar'ın haberine göre deneyimli televizyoncu Erdoğan Aktaş yönetimindeki Haber Global ile anlaşmaya vardı.

Haksever'in Haber Global ekranında kısa süre içinde haber ve tartışma programlarını sunmaya başlaması bekleniyor.

Temmuz ayında NTV'den emekli olduğunu bir mektup ile duyuran Oğuz Haksever, “Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“CANINA OKUMUŞSUN”

Haksever, 27 Mayıs'ta NTV’de Erdoğan’ın Yassıada ziyaretinin haberini sunarken mikrofonu açık kamış ve Cumhurbaşkanı, Yassıada’ya ‘Yaslı ada’ derken usta televizyoncunun “Neresi yaslı be? Canına okumuşsun!” sözleri duyulmuştu.

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