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Öğretmenlik yaptığı okulu eşiyle birlikte temizledi: 'Öğrencileri çocuğumuz gibi görüyoruz, geldiklerinde temiz olsun istedik'

Şanlıurfa’da tek derslik ve 15 öğrencili ilkokulun öğretmeni Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi.

Öğretmenlik yaptığı okulu eşiyle birlikte temizledi: 'Öğrencileri çocuğumuz gibi görüyoruz, geldiklerinde temiz olsun istedik'

Şanlıurfa’da tek derslik ve 15 öğrencili ilkokulun öğretmeni Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:20
Öğretmenlik yaptığı okulu eşiyle birlikte temizledi: 'Öğrencileri çocuğumuz gibi görüyoruz, geldiklerinde temiz olsun istedik'

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Bahçe mahallesindeki tek derslik ve 15 öğrencili ilkokulun öğretmeni Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi.

Çiftin okulda temizlik yaparken görüldüğü fotoğraflar, sosyal medyada beğeni aldı. Eşine yardım eden Zehra Üçler, "Öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik" dedi.

'YAPARKEN GURURLANIYORUM'

Temizliği tamamlanan okulda camları silip eşi ile birlikte okul sıralarını sınıfa yerleştiren Samet Üçler, "Okulumuzu kısıtlı imkanlar ile temizledik. Köyde su problemi olduğu için 100 metre uzaklıktan su çekerek eşimin yardımı ile okulumuzu temizledik. Hem öğretmeniz, hem müdürüz, hem de hademeyiz bunları yaparken gururlanıyorum” dedi.

'ÖĞRENCİLERİ KENDİ ÇOCUĞUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Eşine yardım eden ev hanımı olan Zehra Üçler ise eşinin 3 yıldır okulda görev yaptığını belirterek, "3 yıldır burada yaşıyoruz. Bir çocuğumuz var. Eşime yardım ederek okulu temizledik. Aslında benim bir çocuğum yok okuldaki tüm öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik. Okul saatlerinde de eşime yardımcı oluyorum. Sınıfta halı seriyoruz ve çocukların temizlik ve tuvalet alışkanlıkları edinmesi için onlara yardımcı oluyorum. Burada olmak eşime yardımcı olmak çok güzel” dedi.

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