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Öğretmenleri Taşıyan Servis Devrildi: 17 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan trafik kazasında öğretmenlerin ve ve çocuklarının bulunduğu araçta 17 kişi yaralandı. Öğretmenlerin ve çocuklarının bulunduğu aracın devrilmesi nedeniyle 17 kişi yaralandı...

Öğretmenleri Taşıyan Servis Devrildi: 17 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan trafik kazasında öğretmenlerin ve ve çocuklarının bulunduğu araçta 17 kişi yaralandı. Öğretmenlerin ve çocuklarının bulunduğu aracın devrilmesi nedeniyle 17 kişi yaralandı...

21 Haziran 2019 Cuma 22:48
Öğretmenleri Taşıyan Servis Devrildi: 17 Kişi Yaralandı

Denizli Pamukkale'de Honaz Milli Parkı'nda düzenlenen Doğada Öğreniyorum isimli etkinliğe katılım sağlayan Hürriyet Ortaokulu öğretmenleri ile çocuklarının bulunduğu 20 S 0655 plakalı servis devrildi.

Yaşanan olay Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşanan korkunç kazada kimliğinin henüz öğrenilemediği sürücü ile 14 öğretmen ve 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Yaşanan kazada yaralanan çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

YAŞANAN OLAYIN AYRINTILARI

Yaşanan kaza Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Milli Parkında meydana geldi.

Hürriyet Ortaokulu'nda görevli olduğu öğrenilen öğretmenlerin taşımacılığını yapan Adnan E., kontrolündeki 20 S 0655 plakalı servis milli park çıkışında olay yerindeki iddialara göre fren sisteminin kilitlenmesinden dolayı kontrolden çıktı ve şarampole devrildi.

Devrilen araçta can pazarı yaşandı ve çevrede bulunanların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralananlardan 14'ünün öğretmen olduğu belirtildi. Yaşanan kazada öğretmenlerin çocukları olduğu belirtilen 2 çocukta güçlükle araç içerisinde çıkarıldı.

Sürücü ise yaklaşık 20 dakika süren uğraşlardan sonra araçtan kurtarıldı ve yaralılar Pamukkale Üniversitesi, Servergazi ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Hastaneden alınan son bilgiye göre yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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