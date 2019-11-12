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Öğretmene, ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu saldırı

Konya'da ortaokulda görev yapan bir İngilizce öğretmeni, ödevini neden yapmadığını sorduğu öğrencinin yumruklu saldırısına uğradı. Öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alınan 14 yaşındaki öğrenci ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öğretmene, ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu saldırı

Konya'da ortaokulda görev yapan bir İngilizce öğretmeni, ödevini neden yapmadığını sorduğu öğrencinin yumruklu saldırısına uğradı. Öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alınan 14 yaşındaki öğrenci ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

12 Kasım 2019 Salı 12:43
Öğretmene, ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu saldırı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda 22 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Mahir Ö., 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki S.G.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

İddiaya göre ödevini neden yapmadığını soran Mahir Ö.'ye hakaret edip yumruk atan S.G., diğer öğrencilerin müdahalesiyle sınıftan çıkarıldı. 

Öğrencisinin yumruklu saldırısına uğrayan Mahir Ö., hastaneye gidip muayene oldu. Yumruk darbeleri nedeniyle darp raporu alan Mahir Ö., polis merkezine giderek öğrencisinden şikayetçi oldu.

Okul müdürü: Öğretmene şiddete hayır

Daha önce de başka öğretmenine saldırdığı ileri sürülen S.G.'nin gözaltına alınıp ifadesine başvuruldu. Sorgusunun ardından serbest bırakılan S.G.'nin olaydan sonra başka okula kaydının alındığı öğrenildi.

Saldırı sonrası okul müdürü Aynur Türkoğlu Mest, Mahir Ö.'ye saldırıyı kınadı. Mest, "'Evladım, kitabını aç ödevine bakayım' dediği için öğrenci tarafından yumruklanmaya, darp edilmeye çalışılan okulumuz öğretmeni Mahir hocamın yanındayız. Öğretmene şiddete hayır" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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şiddetşikayetGozaltiSaldırıYumruköğrenciöğretmenKonya
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