öğretmenden sakızlı işkence

Sabah'tan Atakan Irkmak'ın haberine göre, İstanbul'da 11 yaşındaki A.İ. İstanbul'da bulunan özel bir öğretim kurumunda eğitim görüyordu. 18 Nisan günü matematik dersine giren A.İ. derste sakız çiğniyordu.

İddiaya göre öğretmen İlkay T., öğrencisinin sakız çiğnemesine kızdı ve yanına çağırarak önce sert bir uyarıda bulundu, ardından çocuğun ağzındaki sakızı çıkararak saçına yapıştırdı. Öğretmen küçük çocuğun kafasına yapıştırdığı sakızı işkence yapar gibi kafasından yoldu.

Sınıf içinde çığlık çığlığa bağırarak feryat eden küçük çocuğun yardımına müdür yardımcısı koştu. A.İ.'yi önce okul revirine götüren müdür yardımcısı ardından ağlama krizine giren çocuğu tedavi ettirmek için hastaneye götürdü.

Anne ve babaya durum haber verildiğinde ise çocuklarını o durumda gören ebeveynler önce okul müdürü ve müdür yardımcısı ile tartışıp ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

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